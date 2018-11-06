بدأ الناخبون الأميركيون، يوم الثلاثاء، بالتوجه إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في انتخابات التجديد النصفي. وتكتسب هذه الاستحقاقات أهمية كبيرة ليس فقط لأنها ستحدد أغلبية الكونغرس الأميركي، بل لأنها تقترب من أن تكون استفتاءً على مستقبل رئاسة دونالد ترمب للولايات المتحدة.

أهمية الانتخابات النصفية

تُجرى الانتخابات النصفية الأميركية في منتصف فترة ولاية رئيس الولايات المتحدة التي تدوم أربع سنوات، ويختار الأميركيون بموجبها أعضاء مجلس الكونغرس (النواب والشيوخ)، كما يصوتون لاختيار حكام 36 من ولايات البلاد الـ 50.

ويحتدم السباق في هذه الانتخابات بين الحزبين الأبرز على الساحة الأميركية، الجمهوري الذي ينتمي إليه ترمب، ومنافسه الشرس الحزب الديموقراطي، هذا الأخير الذي يدرك أن الاستحقاق الانتخابي الأول عقب الرئاسيات يكون عادة معاكساً للحزب الحاكم، إذ تجس الانتخابات نبض الشارع الأميركي تجاه عامين من تولي الرئيس السلطة، في ظل ما تحقق من برنامجه الانتخابي وما لم يتحقق.

وفي حالة ترمب، يتعلق الأمر أيضاً بما أوقفه من برامج وما انسحب منه من اتفاقيات، بالإضافة إلى تأثيرات سياسته داخلياً وخارجياً على الجانب الإنساني والحقوقي في الولايات المتحدة، وتأثيرات قضايا يتردد فيها اسمه ومقربون منه وأبرزها قضية التدخل الروسي في الانتخابات الرئاسية لعام 2016، وهو ما يجعل من استحقاقات 2018 فيصلا في مستقبل ترمب السياسي سواءً تعلق الأمر بمسار ما تبقى من ولايته، أو بترشحه لولاية ثانية في العام 2020.

ترمب في مواجهة أوباما

يدرك دونالد ترمب، أهمية الانتخابات النصفية، فقد قاد بنفسه حملة الحزب الجمهوري، لكنه يواجهه على الضفة الأخرى الرئيس الأميركي السابق، باراك أوباما، الذي نزل بثقله وقاد أيضا حملة الحزب الديموقراطي، قائلا إنه "بخلاف بعض الناس، أنا لا أخترع أي شيء عندما أتحدث، أنا أتكلم على أساس الحقائق" وإن لم يذكر اسم ترمب، إلا أن من وُجهت إليه الرسالة كان معروفا.

وفي تجمع لدعم المرشح الديمقراطي لمجلس الشيوخ في إنديانا، قال أوباما "هؤلاء الجمهوريون يكذبون بشكل فاضح ومتكرر ووقح، إنهم يخترعون أي شيء"، ودعا إلى مواجهة أكاذيب الجمهوريين "الوقحة".

"هؤلاء الجمهوريون يكذبون بشكل فاضح ومتكرر ووقح، إنهم يخترعون أي شيء" - الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما

وقال أوباما "يجب أن تكون هناك عواقب عندما لا يقول الناس الحقيقة"، معددا ما قال إنها "أكاذيب" الجمهوريين في ما يتعلق بالنظام الصحي أو بقوافل المهاجرين التي تحدث عنها ترمب.

ومن ولاية جورجيا جدد ترمب التأكيد على الشعار الذي يرفعه "أمريكا أولا" فقال "لن نسمح لهؤلاء الناس بغزو بلادنا"، في إشارة إلى قوافل المهاجرين الذين يعبرون المكسيك للوصول إلى الولايات المتحدة، معتبرا أن التصويت لصالح الديمقراطيين ليس سوى تصويت لصالح "الجريمة".

وركز ترمب في حملته على مصطلحي "الازدهار والأمن" قائلا إن "الديموقراطيين يدعون بشكل صريح ملايين المهاجرين غير الشرعيين إلى انتهاك قوانيننا وانتهاك سيادتنا وحدودنا وتدمير بلادنا" وهي طريقة ترمب التي يقول عبرها احموا وظائفكم وبلادكم عبر التصويت للجمهوريين.

الديموقراطيون يدعون بشكل صريح ملايين المهاجرين غير الشرعيين إلى انتهاك قوانيننا وانتهاك سيادتنا وحدودنا وتدمير بلادنا - الرئيس الأميركي دونالد ترمب

يصف الوضع رئيس مركز العلاقات المصرية الأميركية بواشنطن، صفي الدين حامد، في تصريح لـ"TRT عربي" بالقول إنه "لم تعرف الولايات المتحدة هكذا استنفار لانتخابات نصفية من قبل، ومحرك هذا الاستنفار شخص ترمب وتأثيرات سياسته داخلياً وخارجياً وهو ما يحفز فئات واسعة من الشعب الأميركي على التصويت في هذه الانتخابات، وآراء هذه الفئات تتباين بعد سنتين حافلتين من ولاية ترمب مع حضور لفئة لم تهتم قبلا بالتصويت ولديها ما يحفزها بشأنه حاليا".

وبحسب موقع "أوبن سيكرتس" الأميركي المتخصص بالسياسة والاقتصاد، فقد أنفقت أكثر من خمسة مليارات دولار من المعسكرين، الديمقراطي والجمهوري للتأثير على تصويت الناخبين.

ووفقا لآخر استطلاعات الرأي، تقول صحيفة واشنطن بوست إن 52٪ من الذين شملتهم الاستطلاعات قالوا إنهم سيدعمون الحزب الديمقراطي بينما تتحدث وسائل إعلام أخرى عن انقسام الناخبين بالتساوي بين الحزبين.

وفي حال فاز الديموقراطيون في الانتخابات النصفية، فستثار مسألة إقالة الرئيس أم لا، أو مساءلته من عدم ذلك، وهي المطالب التي علا صداها بعد قمة ترمب مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في العاصمة الفنلندية هلسنكي، وتصريحات ترمب التي تبنى فيها وجهة النظر الروسية فى مسألة التدخل فى الانتخابات الأمريكية، وهاجم فيها الاستخبارات الأمريكية و"الإف بي أي" لاستنتاجاتهما فى القضية.

وفي حال عدم اللجوء إلى هذين الخيارين يقول صفي الدين حامد إن"عرش ترمب سيهتز داخل البيت الأبيض لو فاز الديموقراطيون إذ يعني ذلك أنه يصبح رئيسا مقصوص الجناح".