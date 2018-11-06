دعا الرئيس الفرنسي " إيمانويل ماكرون" إلى إنشاء "جيش أوروبي"، يمكّن أوروبا من أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها، دون الاعتماد على الولايات المتحدة الأميركية.

وقال الرئيس الفرنسي في حديث لإذاعة "أوروبا 1" يوم الثلاثاء، إن القارة الأوروبية معرضة للتهديدات ولن تستطيع حماية مواطنيها مادامت لا تمتلك جيشاً أوروبياً حقيقياً.

وأشار ماكرون إلى أن العالم أصبح أكثر خطورة بمرور الوقت، خصوصاً في ظل قرارات الإدارة الأميركية الأخيرة، والتي رأى أنها تشكل تهديداً مباشراً لأمن أوروبا.

وقال ماكرون "علينا أن نحمي أنفسنا تجاه الصين وروسيا، وحتى الولايات المتحدة الأميركية". وتابع "حين أرى الرئيس ترمب يعلن انسحابه من اتفاقية كبرى لنزع السلاح أبرمت بعد أزمة الصواريخ في أوروبا في الثمانينات، من يكون الضحية الرئيسية؟ أوروبا وأمنها".

وأشار الرئيس الفرنسي إنه بمواجهة "روسيا عند حدودنا والتي أظهرت أن بإمكانها أن تشكل تهديدا ... إننا بحاجة إلى أوروبا تتولى الدفاع عن نفسها بشكل أفضل، بمزيد من السيادية، بدون أن تكتفي بالاعتماد على الولايات المتحدة".

فيما حذر من صعود الحركات القومية المتشددة في أوروبا واحتمال تحقيق هذه الحركات فوزاً ساحقاً في انتخابات البرلمان الأوروبي المقرر إجراؤها في مايو المقبل. وأكد على ضرورة الوقوف ضد هذه الحركات التي قد تقوض مشروع الاتحاد الأوروبي القائم من أجل السلام والتقدم والاتحاد.