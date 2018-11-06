سياسة
2 دقيقة قراءة
ماكرون يدعو لإنشاء جيش أوروبي بمعزل عن الولايات المتحدة
قال الرئيس الفرنسي إن أوروبا لن تستطيع الدفاع عن التهديدات التي تتعرض لها مادامت لا تمتلك جيشا أوروبيا حقيقيا، محذرا من تأثير الحركات القومية المتشددة الصاعدة في أوروبا على مستقبل الاتحاد الأوروبي.
ماكرون يدعو لإنشاء جيش أوروبي بمعزل عن الولايات المتحدة
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يدعو لإنشاء جيش أوروبي / AFP
6 نوفمبر 2018

دعا الرئيس الفرنسي " إيمانويل ماكرون" إلى إنشاء "جيش أوروبي"، يمكّن أوروبا من أن تكون قادرة على الدفاع عن نفسها، دون الاعتماد على الولايات المتحدة الأميركية.

وقال الرئيس الفرنسي في حديث لإذاعة "أوروبا 1" يوم الثلاثاء، إن القارة الأوروبية معرضة للتهديدات ولن تستطيع حماية مواطنيها مادامت لا تمتلك جيشاً أوروبياً حقيقياً.

وأشار ماكرون إلى أن العالم أصبح أكثر خطورة بمرور الوقت، خصوصاً في ظل قرارات الإدارة الأميركية الأخيرة، والتي رأى أنها تشكل تهديداً مباشراً لأمن أوروبا.

وقال ماكرون "علينا أن نحمي أنفسنا تجاه الصين وروسيا، وحتى الولايات المتحدة الأميركية". وتابع "حين أرى الرئيس ترمب يعلن انسحابه من اتفاقية كبرى لنزع السلاح أبرمت بعد أزمة الصواريخ في أوروبا في الثمانينات، من يكون الضحية الرئيسية؟ أوروبا وأمنها".

وأشار الرئيس الفرنسي إنه بمواجهة "روسيا عند حدودنا والتي أظهرت أن بإمكانها أن تشكل تهديدا ... إننا بحاجة إلى أوروبا تتولى الدفاع عن نفسها بشكل أفضل، بمزيد من السيادية، بدون أن تكتفي بالاعتماد على الولايات المتحدة".

فيما حذر من صعود الحركات القومية المتشددة في أوروبا واحتمال تحقيق هذه الحركات فوزاً ساحقاً في انتخابات البرلمان الأوروبي المقرر إجراؤها في مايو المقبل. وأكد على ضرورة الوقوف ضد هذه الحركات التي قد تقوض مشروع الاتحاد الأوروبي القائم من أجل السلام والتقدم والاتحاد.

مصدر:AA
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us