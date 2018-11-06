سياسة
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طفل "11 عاما" يقتل جدته وينتحر بعدما طالبته بتنظيف غرفته
أطلق طفل في ولاية أريزونا الأميركية النار على جدته بعد طلبها المتكرر منه تنظيف غرفته، ثم أطلق النار على نفسه. وأشارت التحقيقات الأولية إلى أن الطفل استخدم سلاح الجد لإطلاق النار.
طفل "11 عاما" يقتل جدته وينتحر بعدما طالبته بتنظيف غرفته
صورة تعبيرية / Others
6 نوفمبر 2018

ذكرت التحقيقاتفي ولاية أريزونا جنوب غرب الولايات المتحدة، أن طفلاً في 11 من العمر، قتل جدته رمياً بالرصاص.

وقال مكتب الشرطة في الولاية إن الجدة إيفون وودارد، طالبت الطفل عدة مرات وبشكل مُلِحٍّ، أن يقوم بتنظيف غرفته، بينما جلست الجدة والجد لمشاهدة التلفاز في منطقة فينكس حيث يقع المنزل.

وكان الجدان اللذان يتولّيان تربية الطفل قد أمضيا اليوم وهما يطلبان من حفيدهما ترتيب غرفته، لكنّ هذا الأخير تعنّت في الرفض، بحسب ما قال جدّه للشرطة.

وأفاد ناطق باسم قسم الشرطة في منطقة ماريكوبا بأن الزوجين كانا جالسين على أريكة عندما باغتهما الصبيّ من الخلف وأطلق الرصاص على جدّته بواسطة سلاح تابع لجدّه. وأراد الجدّ أن يلاحق الطفل لكنّه قرّر أن يسعف زوجته أوّلا، فانتهز الحفيد الفرصة لينتحر بواسطة السلاح.

وقال زوج الجدة للمحققين "قمت بمطاردة الطفل ثم عدت لأرى زوجتي، ثم سمعت صوت إطلاق نار، رأيت الولد يأخذ عدة خطوات ثم سقط صريعاً".

وأشار الجيران إلى أن الطفل كان كثيراً ما يخرج للعب في الخارج، وأكدوا أن العائلة كانت ودودة ولم تصدر عنها أية مشاكل سابقاً.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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