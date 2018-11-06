أوضح أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أن صادرات بلاده ارتفعت بنسبة 18% خلال العام الماضي ولم تتأثر بالحصار المفروض عليها.

وأكد أمير قطر على أن الدوحة ستحافظ على مركزها كأكبر مصدر للغاز المسال في العالم على مدى سنوات قادمة.

وأشار ، خلال افتتاح الدور الانعقادي السابع والأربعين لمجلس الشورى القطري. إلى أن الريال القطري حافظ على قيمته.

وقال إن اقتصاد البلاد قد ساعدهم بالاعتماد على النفس ضد الهزات الخارجية وزاد من حصانة البلاد، وأن قطر تمكنت من تجاوز آثار الحصار المفروض عليها بشكل كبير، منتقداً استمرار الأزمة الخليجية "التي كشفت إخفاق مجلس التعاون في تحقيق أهدافه وتلبية طموحات شعوبنا".

" تردي العلاقات الخليجية يضعف قدرتنا على حل مشاكل المنطقة، وأمن واستقرار الدول الخليجية والعربية لن يتحقق إلا من خلال احترام سيادة الدول". - أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

وعلى الصعيد العربي الدولي، دعا أمير دولة قطر المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، وإنهاء الحصار على قطاع غزة، كما طالب الفصائل الفلسطينية بإنهاء الانقسام.

وفيما يتعلق بالحرب على اليمن، أكد أمير قطر على ضرورة وقف القتال والدعوة للحوار لعدم جدوى الحل العسكري في المنطقة، ووقوف قطر إلى جانب اليمن ودعمها واحترام وحدة أراضيها.