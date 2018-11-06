سياسة
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أمير قطر يؤكد عدم تأثر بلاده بالحصار وينتقد دور مجلس التعاون الخليجي
قال أمير قطر إن بلاده لم تتأثر بالحصار المفروض عليها بل ارتفعت صادراتها بنسبة 18% فيما حافظ الريال القطري على قيمته، مؤكدا على أن استمرار الأزمة الخليجية كشف إخفاق مجلس التعاون في تحقيق أهدافه.
أمير قطر يؤكد عدم تأثر بلاده بالحصار وينتقد دور مجلس التعاون الخليجي
أمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني / Others
6 نوفمبر 2018

أوضح أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني أن صادرات بلاده ارتفعت بنسبة 18% خلال العام الماضي ولم تتأثر بالحصار المفروض عليها.

وأكد أمير قطر على أن الدوحة ستحافظ على مركزها كأكبر مصدر للغاز المسال في العالم على مدى سنوات قادمة.

وأشار ، خلال افتتاح الدور الانعقادي السابع والأربعين لمجلس الشورى القطري. إلى أن الريال القطري حافظ على قيمته.

وقال إن اقتصاد البلاد قد ساعدهم بالاعتماد على النفس ضد الهزات الخارجية وزاد من حصانة البلاد، وأن قطر تمكنت من تجاوز آثار الحصار المفروض عليها بشكل كبير، منتقداً استمرار الأزمة الخليجية "التي كشفت إخفاق مجلس التعاون في تحقيق أهدافه وتلبية طموحات شعوبنا".

" تردي العلاقات الخليجية يضعف قدرتنا على حل مشاكل المنطقة، وأمن واستقرار الدول الخليجية والعربية لن يتحقق إلا من خلال احترام سيادة الدول".

- أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني

وعلى الصعيد العربي الدولي، دعا أمير دولة قطر المجتمع الدولي لوضع حد للانتهاكات الإسرائيلية في حق الشعب الفلسطيني، وإنهاء الحصار على قطاع غزة، كما طالب الفصائل الفلسطينية بإنهاء الانقسام.

وفيما يتعلق بالحرب على اليمن، أكد أمير قطر على ضرورة وقف القتال والدعوة للحوار لعدم جدوى الحل العسكري في المنطقة، ووقوف قطر إلى جانب اليمن ودعمها واحترام وحدة أراضيها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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