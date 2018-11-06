يدلي الناخبون الأميركيون اليوم الثلاثاء بأصواتهم في انتخابات الكونغرس النصفية، بمجلسيه النواب والشيوخ، في انتخابات وُصفت بأنها الأهم في تاريخ الولايات المتحدة.

وسيصوّت الأميركيون بنظام الاقتراع المباشر لاختيار كافة أعضاء مجلس النواب وعددهم 435 عضواً، وثلث أعضاء مجلس الشيوخ وعددهم 34 من إجمالي 100 عضو، و36 حاكم ولاية من أصل 50 ولاية.

وكان أكثر من 34 مليون ناخب أميركي قد أدلوا بأصواتهم يوم الإثنين، في التصويت المبكر للانتخابات وفقاً لإحصاء مشروع الانتخابات الأميركية، التابع لجامعة فلوريدا، وهو رقم كبير مقارنة بانتخابات الكونغرس 2014 والذي بلغ 27.5 مليون ناخب.

ويمنح التصويت المبكر الناخبين خيار الإدلاء بأصواتهم قبل يوم الانتخابات لتسهيل عملية الاقتراع.

وتحظى هذه الانتخابات باهتمام بالغ كونها تمثل استفتاءً على أداء إدارة ترمب، فهو بنفسه قاد الحملة الانتخابية للحزب الجمهوري عبر مشاركته في عشرات التجمعات الانتخابية لدعم مرشحي الحزب.

وفي المقابل لعب سلفه الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما دوراً بارزاً في دعم حزبه الديمقراطي، والذي أعلن في تغريدة له على تويتر يوم الإثنين، أن هذه الانتخابات قد تكون أهم انتخابات في تاريخ الولايات المتحدة.

وترجح استطلاعات رأي أميركية انتزاع الديمقراطيين الأغلبية في مجلس النواب بنحو 23 مقعداً إضافياً، ما قد يشكل حاجزاً أمام ترمب في تنفيذ أجندته التشريعية. فيما تشير الاستطلاعات إلى احتفاظ الجمهوريين بالأغلبية في مجلس الشيوخ.