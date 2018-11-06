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السعودية تضع حجر الأساس لأول مفاعل نووي للأبحاث
دشنت السعودية سبعة مشاريع إستراتيجية في مجالات الطاقة المتجددة، تشمل الطاقة النووية وتحلية المياه وصناعة الطائرات. وتهدف المملكة بذلك إلى تنويع مصادر الطاقة وتقليل الاعتماد على النفط.
السعودية تضع حجر الأساس لأول مفاعل نووي للأبحاث
محمد بن سلمان يضع حجر الأساس لأول مفاعل نووي للأبحاث في السعودية - واس / Others
6 نوفمبر 2018

وضع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان حجر الأساس لأول مفاعل نووي للأبحاث في المملكة العربية السعودية، في ظل سعي المملكة إلى تنويع مصادر الطاقة لديها، وفق ما أعلنته وسائل إعلام رسمية.

وجاء الإعلان عن مشروع المفاعل ضمن "سبعة مشاريع إستراتيجية في مجالات الطاقة المتجددة والطاقة الذرية وتحلية المياه والطب الجيني وصناعة الطائرات"، وذلك خلال زيارة قام بها ولي العهد إلى مدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية.

وتعتمد السعودية حالياً على النفط والغاز الطبيعي لتلبية احتياجاتها المتنامية في مجال الطاقة وتحلية المياه. في حين لم ترد أي تفاصيل عن موعد بدء بناء المفاعل المخصص للأبحاث والتنمية والتعليم أو كلفته.

وتخطط السعودية -أكبر مصدّر للنفط في العالم- لبناء 16 مفاعلاً نووياً في السنوات العشرين المقبلة بكلفة تبلغ 80 مليار دولار.

وكان الأمير محمد بن سلمان قد أعلن في مارس/ آذار الماضي، أنه إذا قامت إيران بتطوير سلاح نووي، فإن الرياض ستحذو حذوها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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