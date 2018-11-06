أهم الأحداث:

تشاوش أوغلو يقول إن تركيا مصممة على المضي في قضية خاشقجي حتى النهاية، والولايات المتحدة تواصل حرب العقوبات على إيران، وأبناء خاشقجي يطالبون بجثمان أبيهم لدفنه في البقيع.

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تشاوش أوغلو يطالب بالكشف عن من أصدر الأمر بقتل خاشقجي

طالب وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، الثلاثاء، السلطات السعودية بالتعاون بشكل كامل في التحقيقات الجارية حول مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي. [TRT عربي/الآن]

وأشار إلى أن النائب العام السعودي لم يجب على التساؤلات بشأن مكان جثة خاشقجي، ولا على من أصدر الأوامر بارتكاب الجريمة. وقال تشاوش أوغلو :"طلبنا من السلطات السعودية الكشف عن من أصدر الأمر بقتل خاشقجي. من الواضح أن الأشخاص الذين قتلوا خاشقجي تلقوا تعليمات من شخص ما". [TRT عربي/الآن]

قال نجلا الصحفي السعودي جمال خاشقجي إنهما يريدان جثمان والدهما، لدفنه وفق التعاليم الإسلامية في مقبرة البقيع في المدينة المنورة مثلما كان يتمنى. وأوضحا أنهما لا يتحملان الإرهاق العصبي من ظروف وفاته غير الطبيعية بدون وجود جثمانه. [TRT عربي/الآن]

قالت صحيفة صباح التركية إن السعودية أرسلت خبيرين لإزالة الأدلة فيما يتعلق بقضية مقتل جمال خاشقجي في قنصلية بلاده في إسطنبول. وأشارت إلى أن الخبيرين قدما إلى إسطنبول ضمن فريق التحقيقات الذي أرسلته السعودية في 11 أكتوبر/ تشرين الأول. [TRT عربي/الآن]

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن تركيا وجهت رسالة بأن من يرتكب جريمة مثل جريمة خاشقجي داخل أراضيها فسيدفع الثمن أياً كان، كما أكد أن بلاده لن تسمح لأحد بأن يقوم بعمليات داخل حدودها، بأي شكل من الأشكال. [TRT عربي/ الآن]

العقوبات الأميركية على إيران

توعّد مستشار الأمن القومي الأميركي، جون بولتون، بفرض بلاده مزيداً من العقوبات على إيران. وقال بولتون إن العقوبات التي فرضت على طهران لديها تأثير "هائل" على الاقتصاد الإيراني. وتابع: "لنكن واضحين. ستكون هناك عقوبات ستذهب أبعد من هذا الحد. لن نكتفي ببساطة بمستوى العقوبات التي كانت موجودة في عهد أوباما في 2015". [TRT عربي/الآن]

أعلن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، يوم الإثنين، بدء تطبيق حزمة جديدة من العقوبات على إيران، تستهدف قطاع النفط والاقتصاد بشكل أساسي ممثلة في 50 مصرفاً إيرانياً وكيانات تتبعها و700 شخص وكيان وطائرة وسفينة. و استثنت 8 دول من تطبيق هذه العقوبات، من بينها الصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان وتركيا، وإيطاليا. [TRT عربي/الآن]

بعث السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة رسالة إلى أمينها العام أنطونيو جوتيريش قال فيها إن على المنظمة الدولية محاسبة الولايات المتحدة على معاودتها فرض العقوبات على قطاعي النفط والشحن الإيرانيين في تحدٍّ لقرار مجلس الأمن الدولي. [TRT عربي/الآن]

أعلنت الخارجية الأميركية، أن تركيا والصين والهند وكوريا الجنوبية واليابان، وجمعيها دول تستورد النفط الإيراني، من بين ثماني دول حصلت على إعفاءات مؤقتة من العقوبات على إيران لضمان عدم زعزعة استقرار أسعار النفط. [TRT عربي/الآن]

أعلن الرئيس الإيراني أن طهران ستستمر في بيع النفط وستخرق العقوبات، معتبراً أن الهدف الأساسي للعقوبات هو الشعب الإيراني. وتأتي تصريحات روحاني بعد دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ. [TRT عربي/الآن]