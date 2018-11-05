سياسة
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البنتاجون يرفض طلب إدارة ترمب بناء منشآت احتجاز للمهاجرين على حدود المكسيك
قال مسؤولون أمريكيون ان البنتاجون رفض طلب إدراة ترمب بناء منشآت احتجاز للمهاجرين المعتقلين في إطار مهمة الجيش الجديدة على الحدود مع المكسيك.
البنتاجون يرفض طلب إدارة ترمب بناء منشآت احتجاز للمهاجرين على حدود المكسيك
الرئيس الأميركي دونالد ترمب / AP
5 نوفمبر 2018

قال مسؤولون أمريكيون إن مسؤولي وزارة الدفاع (البنتاجون) رفضوا طلبا أوليا من جانب إدارة الرئيس دونالد ترمب للجيش لبناء منشآت تؤوي المهاجرين المعتقلين في إطار مهمته الجديدة على الحدود مع المكسيك.

ويوضح ما كشف عنه المسؤولون الذين رفضوا الكشف عن هوياتهم لوكالة رويترز التوتر داخل إدارة ترمب بشأن استخدام موارد الجيش لتحصين الحدود ضد الهجرة غير الشرعية، وهي قضية كبرى بالنسبة لقاعدة ترمب الانتخابية.

كان الجيش الأميركي أعلن الأسبوع الماضي أن نحو سبعة آلاف جندي سينتشرون على الحدود مع المكسيك بينما تزحف قافلة من المهاجرين صوب الولايات المتحدة الأميركية.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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