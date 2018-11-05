دعت إيران، الإثنين، الأمم المتحدة لمحاسبة الولايات المتحدة الأميركية على معاودتها فرض العقوبات على قطاعي النفط والشحن الإيرانيين في تحد لقرار لمجلس الأمن الدولي.

وفي رسالة بعثها السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة غلام علي خوشرو إلى أمينها العام أنطونيو جوتيريش، قال إن "التصرف الأمريكي غير المسؤول يتطلب ردا جماعيا من المجتمع الدولي للإعلاء من شأن سيادة القانون ومنع تقويض الدبلوماسية ولحماية التعددية"، داعيا إلى تحميل الولايات المتحدة المسؤولية.

وتأتي هذه الرسالة ردّا على بدء واشنطن في تطبيق حزمة جديدة من العقوبات على طهران، تستهدف قطاع النفط والاقتصاد بشكل أساسي منهم 50 مصرفاً إيرانياً وكيانات تتبع لها، و700 شخص وكيان وطائرة وسفينة.

وفي وقت سابق من يوم الإثنين علق وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف على العقوبات الأميركية الجديدة إن "عقوبات واشنطن سترتد عليها وستجعلها أكثر عزلة".

وجاء تطبيق الحزمة الثانية من العقوبات على إيران بعد دخول الحزمة الأولى منها حيز التنفيذ في 6 أغسطس/آب الماضي، بعد 3 أشهر من إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، انسحاب بلاده من الاتفاق النووي.