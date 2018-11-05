سياسة
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مغامر بريطاني يسبح مدة 157 يوما في البحر
خاض سباح بريطاني يبلغ من العمر 33 عاما تحد قضى فيه 157 يوما في البحر قطع خلالها مسافة 2882 كيلومترا، من خلال السباحة لمدة 12  ساعة ثم الاستراحة في قارب كان يرافقه.
مغامر بريطاني يسبح مدة 157 يوما في البحر
"روس إدجلي" / Reuters
5 نوفمبر 2018

حقق سباح بريطاني رقماً قياسياً عالمياً ببقائه في مياه البحار مدة157 يوماً، وهي المدة التي قضاها يسبح في البحر ليجتاز مسافة2882 كيلومتراً.

واجتاز "روس إدجلي" بريطانيا وهو يسبح في البحر خلال 157 يوماً، بعد أن غادر منتجع مارغيت الساحلي في جنوب شرق إنكلترا في الأول من حزيران/يونيو. وأنهى الشاب البالغ من العمر 33 عاما مغامرته الأحد. وقد أتى 400 سبّاح لتهنئته عند وصوله إلى الشاطئ.

وكان "إدجلي" يسبح 12 ساعة في اليوم ويرتاح على متن مركب يرافقه. مواجهاً مصاعب عدّة، من عواصف ولسعات قناديل بحر وآلام في العضلات ومياه باردة جداً. وفي اليوم الرابع والسبعين من مغامرته، حطّم الرقم القياسي لأطول سباحة في البحر على مراحل.

وبغية الصمود، أكل أكثر من 640 موزة وكان يغني ليروّح عن نفسه، بحسب ما كشف للصحافة البريطانية.

وعهد "روس إدجلي" إنجاز مهام شاقة وغريبة، فهو ركض سباق ماراتون وهو يجرّ سيارة زنتها 1,4 طنّ.وفور إتمام هذا الإنجاز الجديد، أقرّ بأنه مستعدّ لإعادة الكرّة.

وقال "لن يمرّ وقت طويل قبل أن أضع نظارات السباحة من جديد وأنا في لندن الليلة، وإذا ما وجدت فندقا لديه حوض سباحة سأغطس فيه".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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