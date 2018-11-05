سياسة
4 دقيقة قراءة
المنظمات الحقوقية في مصر بين تعليق النشاط أو العمل من الخارج
علقت التنسيقية المصرية للحقوق والحريات نشاطها احتجاجا على حملة الاعتقالات الواسعة التي شملت 19 ناشطا حقوقيا يعملون ضمنها. واعتبر نشطاء أن العمل الحقوقي في مصر يشهد تهديدا كبيرا أمام سعي السلطة لوأده بالكامل.
المنظمات الحقوقية في مصر بين تعليق النشاط أو العمل من الخارج
الأمن المصري في مواجهة إحتجاجات شعبية  / AP Archive
5 نوفمبر 2018

شكل تعليق التنسيقية المصرية للحقوق والحريات لأنشطتها في 1 نوفمبر/ تشرين الثاني ضربة أخرى للحراك الحقوقي في مصر بعد إغلاق عدد كبير من المنظمات الحقوقية في الأعوام السابقة.

لماذا هذا القرار؟

جاء قرار التنسيقية احتجاجاً على حملة الاعتقالات الواسعة التي شملت 19 ناشطاً حقوقياً، حسب منظمة العفو الدولية، من بينهم المتحدث السابق للتنسيقية محمد أبو هريرة وزوجته عائشة ابنة القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين خيرت الشاطر وهو قيد الاعتقال، والمحامية البارزة هدى عبد المنعم، وبهاء عودة وهو شقيق وزير التموين السابق باسم عودة، والمُعتقل حالياً منذ نحو 5 سنوات.

ويأتي القرار أيضاً رفضا لاستمرار الاختفاء القسري للمدير التنفيذي للتنسيقية عزت غنيم.

الصورة الكاملة: 

مع وصول المشير عبد الفتاح السيسي إلى سدة الرئاسة في يوليو/ تموز2013، شهدت المنظمات الحقوقية تراجعاً كبيراً على مستوى تحركاتها وأدوارها في مصر.

ويعتبر تعليق التنسيقية المصرية للحقوق والحريات لنشاطها ليس الأول من نوعه، بل سبقته إجراءات مماثلة من عدة منظمات مصرية ودولية،نستعرض أمثلة منها:

- أغلق مركز كارتر الأميركي، المعني بدعم التحول الديمقراطي في البلدان، مكتبه في 16 أكتوبر/ تشرين الأول 2014، بسبب "فرض السلطات المصرية لقيود متنامية ضد المجتمع المدني المصري والمنظمات الدولية".

- نقل مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان في9 ديسمبر/ كانون الأول 2014 جميع برامجه الإقليمية والدولية خارج مصر، نظراً "للتهديدات المتواصلة وغير المسبوقة على منظمات حقوق الإنسان".

من يتحمل المسؤولية؟

اعتبر الباحث في قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش عمرو مجدي أن "النظام المصري هو من يلام عن تعليق أي منظمة حقوقية لنشاطها".

وأكد مجدي لـTRTعربي أن القانون الجديد لتنظيم المجتمع المدني هو شكل من أشكال الظلم والاستبداد لدى السلطات المصرية.

ووصف القانون بأنه "يساوي بين الحقوقي والإرهابي بنصوصه الفضفاضة التي قد تتسبب في سجن أي ناشط لمدة5 سنوات".

وعبر عن تفهمه الكامل لقرار المنظمات بتعليق نشاطها مشيراً إلى الضغط والملاحقات القضائية والأمنية التي يواجهها النشطاء داخلها.

من هم المستهدفون؟

يرى الناشط في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات أحمد العطار أن حملة الاعتقالات الأخيرة هي استهداف لكل صوت معارض وناشط حقوقي داخل مصر.

وقال لـTRTعربي إن الملفات التي استطاعت التنسيقية نشرها في الصحف والمنظمات العالمية هي من تسببت في الهجوم عليها بهذه الطريقة.

واعتبر العطار أن تعليق نشاط التنسيقية هو دق ناقوس خطر داخل النشاط الحقوقي في مصر والعالم، مطالباً النظام المصري بالكشف عن مكان المعتقلين وعرضهم على النيابة.

العمل الحقوقي.. إلى أين؟ 

يقول الباحث في قسم الشرق الأوسط في منظمة هيومن رايتس ووتش عمرو مجدي إن النظام المصري يتجه نحو وأد العمل الحقوقي بالكامل، مؤكدا على ضرورة مواجهة الحملات التي يقوم بها في العالم من أجل تبييض صورته.

واعتبر مجدي أن مسار الأحداث يذهب إلى الأسوأ منذ 2014 عبر ازدياد حملة الملاحقات والتهديدات. وأبدى تخوفه من قوة بطش السلطات المصرية، مطالباً إياها بالتراجع عن سلوكياتها.

وأضاف مجدي بأن تصرفات النظام المصري حالياً قد تؤدي لحصر العمل الحقوقي في الخارج من أجل ضمان سلامة العاملين فيه.

مصدر:TRT عربي
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us