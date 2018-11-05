سياسة
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مصر.. تمثال لمحمد صلاح "لا يشبهه" يثير موجة انتقادات
تعرض تمثال من البرونز للاعب المصري محمد صلاح عرض في مؤتمر دولي للشباب في مصر، للسخرية وانتقادات واسعة على شبكات التواصل الإجتماعي بسبب عدم شبهه بالنجم العالمي.
مصر.. تمثال لمحمد صلاح "لا يشبهه" يثير موجة انتقادات
اللاعب المصري محمد صلاح / AP
5 نوفمبر 2018

تعرض تمثال من البرونز لمحمد صلاح أزيح عنه الستار في مؤتمر دولي للشباب في مصر لانتقادات بسبب عدم شبهه بلاعب ليفربول.

وشاهد مشجعوا النجم المصري تمثالا لـ"صلاح" وضعه منظمو المؤتمر أمام القاعات والذي من الواضح أنه لم يحظ بإعجاب كثيرين، إذ طالته الانتقادات والسخرية، بسبب حجمه وهيئة صلاح، التي رآها كثيرون غريبة بعض الشيء.

وكان التمثال قد صور صلاح برأس ضخمة بشكل غير متناسب مع ذراعين صغيرتين ممدودتين في وضع احتفالي.

ويحمل التمثال الذي صنعته الفنانة التشكيلية مي عبد الله الشعر المجعد الشهير لصلاح كما يقف فيما يبدو أنه أصيص نباتات.

الحادثة أعادت للأذهان كما للواجهة مرة أخرى، صورة التمثال النصفي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي كشف عنه العام الماضي، وانتقد أيضا بسبب عدم شبهه باللاعب.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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