تعرض تمثال من البرونز لمحمد صلاح أزيح عنه الستار في مؤتمر دولي للشباب في مصر لانتقادات بسبب عدم شبهه بلاعب ليفربول.

وشاهد مشجعوا النجم المصري تمثالا لـ"صلاح" وضعه منظمو المؤتمر أمام القاعات والذي من الواضح أنه لم يحظ بإعجاب كثيرين، إذ طالته الانتقادات والسخرية، بسبب حجمه وهيئة صلاح، التي رآها كثيرون غريبة بعض الشيء.

وكان التمثال قد صور صلاح برأس ضخمة بشكل غير متناسب مع ذراعين صغيرتين ممدودتين في وضع احتفالي.

ويحمل التمثال الذي صنعته الفنانة التشكيلية مي عبد الله الشعر المجعد الشهير لصلاح كما يقف فيما يبدو أنه أصيص نباتات.

الحادثة أعادت للأذهان كما للواجهة مرة أخرى، صورة التمثال النصفي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي كشف عنه العام الماضي، وانتقد أيضا بسبب عدم شبهه باللاعب.