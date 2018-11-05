تبدأ قناة TRT1 التركية، الأربعاء، عرض أولى حلقات الموسم الخامس، من السلسلة التاريخية الشهيرة "قيامة أرطغرل"، بحلة جديدة يطل بها فريق عمل المسلسل على الجمهور هذا الموسم، تتضمن عدّة مفاجآت فيما يتعلق بسير الأحداث وتطورها وكذلك بتقنيات التصوير وتصميم المعارك.

ويستكمل فريق عمل المسلسل، تصوير الحلقات الجديدة، بعد أشهر من التوقف، بكادر من الوجوه الجديدة، وعدد من نجوم الفن في تركيا ممن انضموا إلى العمل حديثاً هذا الموسم.

وتبدأ أحداث الموسم الخامس، من فترة تاريخية بعد نحو 15 عاماً من انتهاء أحداث الموسم السابق، حيث يستقر أرطغرل في منطقة "سوغوت" شمال غربي الأناضول، التي يؤسس فيها لحكم ابنه عثمان وللسلطنة العثمانية.

ومن المفاجآت الجديدة في المسلسل، انضمام النجمة الشابة هاندة سورال، لتجسيد شخصية "زيدان" زوجة "أرطغرل" الجديدة، بعد وفاة زوجته "السطانة حليمة"، فضلاً عن انضمام النجم "إلكر آكسوم" لتجسيد شخصية القائد اليوناني "إيفدوكيا"، فيما يجسد شخصية "أوموت بي" الفنان "أونال سيلفر".

وتدور أحداث مسلسل "قيامة أرطغرل"، في القرن 13م، حيث يعرض سيرة حياة أرطغرل بن سليمان شاه، زعيم قبيلة قايي، وهو من أتراك الأوغوز المسلمين (التركمان)، ووالد عثمان الأول مؤسس الدولة العثمانية.

ويجسد دور أرطغرل النجم التركي إنجين ألطن دوزيطان، كما شاركه البطولة في المواسم السابقة الفنانة القديرة هوليا ديرجان والفنانة إسراء بلجيتش والفنان جنكيز جوشكون والفنان نور الدين سونماز، والفنان الصاعد باتوهان كاراجا كايا والفنانة الشابة بورتشين عبد الله.

وحقق المسلسل الذي يبدأ عرض موسمه الجديد بعد يومين، نجاحاً عالمياً كبيراً، حيث بثت شاشات 85 دولة في العالم المسلسل مترجماً إلى لغات عديدة، منها العربية.

كما حققت المسلسلات التركية نجاحاً ملحوظاً، خلال السنوات العشر الأخيرة، على شاشات 142 دولة حول العالم، بعائدات بلغت قرابة 350 مليون دولار.