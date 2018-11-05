سياسة
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الرئيس الإيراني: سنبيع النفط وسنخرق العقوبات الأميركية
أعلن الرئيس الإيراني أن طهران ستستمر في بيع النفط وستخرق العقوبات، معتبرا أن الهدف الأساسي للعقوبات هو الشعب الإيراني. وتأتي تصريحات روحاني بعد دخول الحزمة الثانية من العقوبات الأميركية حيز التنفيذ.
الرئيس الإيراني: سنبيع النفط وسنخرق العقوبات الأميركية
الرئيس الإيراني حسن روحاني / AP
5 نوفمبر 2018

قال الرئيس الإيراني حسن روحاني، يوم الاثنين، إن طهران ستبيع النفط وستخرق العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها على قطاعي الطاقة والمصارف الإيرانيين.

وأوضح روحاني في اجتماع مع مجموعة من الاقتصاديين نقله التلفزيون الرسمي الإيراني بأن الولايات المتحدة تريد خفض مبيعات النفط الإيرانية إلى الصفر، مؤكداً أن بلاده ستواصل بيع النفط وخرق العقوبات.

كما أشار الرئيس الإيراني إلى أن "الهدف الأساسي للعقوبات هو الشعب الإيراني".

وبدأت الولايات المتحدة، يوم الإثنين في الساعة 00:01 بتوقيت واشنطن (05:01 توقيت غرينتش)، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، والتي تشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري.

وفي مايو/ أيار الماضي انسحب ترمب من الاتفاق النووي الذي أبرم عام 2015 بين طهران والقوى العالمية الست وعاودت واشنطن فرض أول حزمة من العقوبات على إيران في أغسطس/ آب الماضي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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