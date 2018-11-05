سياسة
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نائب الرئيس التركي: لن نسمح لأي كيان بتهديد تركيا في أي مكان
قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي أن مكافحة تركيا متواصلة حتى القضاء على كل عنصر يشكل تهديدا للدولة، وأعرب عن عزم تركيا عدم السماح لأي كيان بتهديد أمنها في أي مكان.
نائب الرئيس التركي: لن نسمح لأي كيان بتهديد تركيا في أي مكان
نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي / AA
5 نوفمبر 2018

أكد نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي أنّ بلاده لن تسمح لأي خطر إرهابي يهددها على طول الحدود مع سوريا.

وقال أوقطاي خلال استضافته في اجتماع محرري وكالة الأناضول. إن "الهدف الرئيسي لتركيا واضح جداً، وهو عدم السماح لأي خطر إرهابي يهددها على طول حدودها البالغ طولها 911 كم مع سوريا".

وأشار أوقطاي إلى أنّ تركيا أعربت عن عزمها عدم السماح لأي كيان بتهديدها في أي مكان وأنها اتخذت التدابير اللازمة حيا ل ذلك".

وحول قضية القس الأميركي أندرو برانسون، قال أوقطاي: "القس برانسون ليس سببا لخلافنا مع الولايات المتحدة الأميركية، وإلى الآن لا نعتقد بأن قضية برانسون عامل خلاف في علاقاتنا مع واشنطن".

وأشار نائب الرئيس التركي إلى مماطلة الولايات المتحدة فيما يتعلق باتفاق منبج، وقال أوقطاي: "فيما يخص منبج وعدت الولايات المتحدة في البداية بعدم السماح لتمركز عناصر "بي كا كا/ ي ب ك" في المنطقة، وبدأت بالمماطلة بعد ذلك، ولم يعد الأمر يحتمل التأجيل بالنسبة لتركيا".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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