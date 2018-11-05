سياسة
2 دقيقة قراءة
نائب الرئيس التركي: قتلة خاشقجي لن يفلتوا من العقاب أيا كانوا
قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن تركيا وجهت رسالة بأن من يرتكب جريمة مثل جريمة خاشقجي داخل أراضيها فسيدفع الثمن أيا كان، كما أكد أن بلاده لن تسمح لأحد بأن يقوم بعمليات داخل حدودها، بأي شكل من الأشكال.
نائب الرئيس التركي: قتلة خاشقجي لن يفلتوا من العقاب أيا كانوا
نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي / AA
5 نوفمبر 2018

قال نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي إن تركيا تتعامل مع قضية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي "بكل شفافية وبرصانة الدولة"، مؤكداً أن بلاده بعثت برسائل مفادها أنه ليس لأحد أن يقوم بعمليات داخل حدودها، بأي شكل من الأشكال.

جاء ذلك خلال استضافة أوقطاي يوم الاثنين في الاجتماع الصباحي لمحرري وكالة الأناضول، حيث تساءل عمن أعطى أمر ارتكاب هذه الجريمة على الأراضي التركية، مؤكداً استمرار البحث عن الإجابة.

وأشار أوقطاي إلى أن تركيا وجهت رسالة بأن من يرتكب جريمة كهذه داخل أراضيها فسوف يدفع الثمن أياً كان.

وأعلنت النيابة العامة التركية، الأربعاء الماضي، أن خاشقجي قتل خنقاً فور دخوله مبنى القنصلية لإجراء معاملة رسمية، "وفقاً لخطة كانت معدة مسبقاً"، وأكدت أن الجثة "جرى التخلص منها عبر تقطيعها".

وفي وقت سابق، أكّد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة الكشف عن جميع ملابسات "الجريمة المخطط لها مسبقاً"، بما في ذلك الشخص الذي أصدر الأمر بارتكابها.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us