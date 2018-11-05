وجّه نجلا الصحفي السعودي جمال خاشقجي، يوم الأحد، نداءً من أجل تسلم جثمان والدهما ودفنه وفقاً للشريعة الإسلامية في مقبرة البقيع في المدينة المنورة مثلما كان يتمنى.

وفي مقابلة مع شبكة CNN الأميركية قال صلاح وعبد الله خاشقجي إن وفاة والدهما غير طبيعية على الإطلاق، وكل ما يريدانه الآن هو دفنه مع باقي أفراد عائلته.

وأضاف الأخوان أنهما لا يستطيعان تحمل الإرهاق العصبي لوفاة والدهما بدون وجود جثمانه.

وقال صلاح خاشقجي: "كل ما نريده الآن هو دفنه في البقيع في المدينة المنورة مع بقية العائلة". ولفت إلى أنه تحدث بشأن ذلك مع السلطات السعودية، ويأمل أن يحدث ذلك قريباً.

وكشف صلاح أن العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز أكد له أنه سيقدم كل المتورطين في مقتل والده إلى العدالة، مشيراً إلى أنه يثق في ذلك، وينتظر انتهاء التحقيقات وكشف الحقائق.

وأضاف الأخوان أنهما تحدثا مع السلطات السعودية حول هذ الأمر حيث تجري السعودية تحقيقاً رسمياً حول ملابسات حادث مقتله في القنصلية السعودية في إسطنبول منذ أكثر من شهر.

فيما قال عبد الله خاشقجي: "آمل حقاً أن كل ما حدث مع والدي لم يكن مؤلماً بالنسبة له أو أنه كان موتاً سلمياً“.

ووصف النجلان والدهما بأنه رجل معتدل وشجاع وكان يحب بلاده ويؤمن بها وبإمكاناتها، وأنه لم يكن قط معارضاً للنظام الملكي السعودي.