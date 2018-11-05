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واشنطن تبدأ تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها على طهران، وأردوغان يرفض مساعي تهميش تركيا وسلب الموارد الطبيعية في شرق المتوسط.

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واشنطن تبدأ تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها على طهران

بدأت الولايات المتحدة، تطبيق الحزمة الثانية من عقوباتها الاقتصادية على إيران، والتي تشمل قطاعات الطاقة والتمويل والنقل البحري. [TRT عربي/الآن]

وبدأ تطبيق العقوبات رسمياً منتصف الليل بتوقيت واشنطن، وتستهدف الولايات المتحدة بهذه العقوبات، تقييد أنشطة التجارة الدولية لشركة النفط الإيرانية، والتأثير على اقتصاد البلد المعتمد بشكل كبير على تصدير النفط. [وكالة الأناضول]

وتسري العقوبات الأميركية على المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل مع البنك المركزي وبقية المصارف الإيرانية. كما تشمل العقوبات أيضاً الشركات المشغلة للموانئ وأحواض بناء السفن وشركات النقل البحري الإيرانية. [TRT عربي/الآن]

ووافقت واشنطن على السماح لثماني دول، ستعلن عن أسمائها، يوم الاثنين، بمواصلة شراء النفط الإيراني بعد فرض العقوبات.

أردوغان: لا نقبل مساعي تهميش تركيا وسلب الموارد الطبيعية في شرق المتوسط

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن بلاده لا تقبل أبداً بالمساعي الرامية لتهميش تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، وسلب الموارد الطبيعية شرق المتوسط. [TRT عربي/الآن]

وأضاف في كلمة خلال حفل في إسطنبول لتسليم سفينة حربية للقوات البحرية، أنّ "من ظنّوا أنهم سيقدمون على خطوات في شرق المتوسط وبحر إيجه بمعزل عن تركيا بدأوا يدركون خطأهم الكبير". [وكالة الأناضول]

وقال إن "السفن الحربية الجديدة ستكون رادعاً لمن يتعدى على سفن تنقيب النفط التركية في شرق المتوسط".[وكالة الأناضول]