قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، إن بلاده لا تقبل أبداً بالمساعي الرامية لتهميش تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، وسلب الموارد الطبيعية شرق المتوسط.

وأضاف في كلمة خلال حفل في إسطنبول لتسليم سفينة حربية للقوات البحرية، أنّ "من ظنّوا أنهم سيقدمون على خطوات في شرق المتوسط وبحر إيجه بمعزل عن تركيا بدأوا يدركون خطأهم الكبير".

وقال إن "السفن الحربية الجديدة ستكون رادعاً لمن يتعدى على سفن تنقيب النفط التركية في شرق المتوسط".

وكانت اليونان أعلنت قبل أسابيع عزمها زيادة مدى حدودها البحرية من 6 أميال إلى 12ميلاً بحرياً في بعض المناطق. وتعارض تركيا ذلك إذ عبرت على لسان وزارة خارجيتها إنها تتابع عن كثب التصريحات الصادرة من أثينا، حول مخططات توسعة نطاق الحدود البحرية لليونان، وأن تركيا لا يمكن لها أن تسمح بخطوات منفردة لا تحظى بتفاهم ثنائي، فيما يتعلق ببحر إيجه الذي يضم سواحل متقابلة للبلدين.

وأشار الرئيس التركي إلى أن بلاده مصرة على جعل القوات البحرية واحدة من الأبرز في العالم، لافتاً إلى أن تركيا تقع في المرتبة السادسة في الإنتاج المحلي للأسلحة الدفاعية.

وقال " صادراتنا من الصناعات الدفاعية تشمل الطائرات دون طيار والطائرات العامودية والدبابات ولدينا 4 شركات تركية للتصنيع العسكري ضمن قائمة 100 شركة عالمية". وأشار إلى أن أنقرة خفضت الاعتماد على الخارج في مجال الصناعات الدفاعية من 80% إلى 35% .

وأضاف أردوغان "ننتظر في الأشهر المقبلة الانتهاء من غواصة "آيدن بيه" المصنعة محلياً في تركيا لإضافتها إلى أسطولنا من السفن والغواصات".