سياسة
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إندونيسيا تمدد عملية البحث عن ضحايا الطائرة المنكوبة وصندوقها الأسود الثاني
أعلنت وكالة البحث والإنقاذ في إندونيسيا تمديد فترة البحث عن ضحايا الطائرة المنكوبة "بوينغ 737 ماكس"، والصندوق الأسود الثاني التابع لها. وكان الغواصون قد انتشلوا الصندوق الأول وعدد كبير من الأشلاء بينما الجثث السليمة كانت قليلة جدا.
إندونيسيا تمدد عملية البحث عن ضحايا الطائرة المنكوبة وصندوقها الأسود الثاني
إندونيسيا تمدد عملية البحث عن ضحايا الطائرة المنكوبة وصندوقها الأسود الثاني / AP
4 نوفمبر 2018

مددت السلطات الإندونيسية، الأحد، البحث لثلاثة أيام عن الضحايا والصندوق الأسود الثاني لطائرة الركاب التي سقطت، الإثنين الماضي، مما أودى بحياة 189 شخصاً كانوا على متنها.

وقال محمد سياوجي رئيس وكالة البحث والإنقاذ إن القرار استند إلى تقييم وملاحظة لموقع سقوط الطائرة، مشيراً إلى أنه لم يجر بعد انتشال رفات الكثير من الضحايا.

وإذ استطاعت السلطات تحديد هويات سبع من الضحايا من خلال العثور على جثثهم، فإنها تفحص 105من أكياس حفظ الجثث، وقليل منها يحوي جثثا سليمة.

وتولي وكالة البحث والإنقاذ أولوية لانتشال رفات القتلى ومسجل الصوت في مقرة القيادة، وهو الصندوق الأسود الثاني من الطائرة الجديدة تقريبا من طراز بوينغ 737 ماكس.

وكانت الطائرة قد سقطت في المياه بعد دقائق من إقلاعها من مطار جاكرتا، وقد عثر الغواصون على الصندوق الأسود الأول وجرى انتشاله من الحطام الغارق يوم الخميس.

وكان طيار الرحلة قد طلب الإذن بالعودة إلى جاكرتا وحصل عليه لكن لم يعرف بعد ما حدث بعد ذلك وأدى لسقوط الطائرة. ومن المتوقع الإعلان عن نتائج التحقيق الأولية بعد 30 يوماً.

مصدر:Reuters
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