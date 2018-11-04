قال قائد الحرس الثوري الإيراني اللواء محمد علي جعفري، الأحد، إن إيران ستقاوم "الحرب النفسية" والعقوبات الأمريكية على قطاعها النفطي وستتغلب عليها.

وفي تجمع حاشد، الأحد، في ذكرى الاستيلاء على السفارة الأمريكية في طهران في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني 1979، قال جعفري إن "أميركا شرعت في حرب اقتصادية ونفسية كملاذ أخير.. لكن مؤامرات أميركا وخططها للعقوبات سيجري التغلب عليها عن طريق المقاومة المستمرة".

وكانت انطلقت مسيرات في مناطق إيرانية مختلفة بينها العاصمة طهران حيث بدأ التجمع أمام مقر السفارة الأميركية السابق.

وتتزامن المسيرات مع فرض الولايات المتحدة دفعة أخرى من اجراءات الحظر الأحادية ضد إيران.

ودعا الحرس الثوري الإيراني في بيان للمشاركة الواسعة في مسيرات الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني. وقال إن "هذا اليوم يعتبر رمزاً لانتصار الشعب الإيراني في مواجهة الاستكبار والغطرسة الأميركية".