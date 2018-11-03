قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن رفع العقوبات المتبادل بين تركيا والولايات المتحدة الأميركية، عن وزيري عدل وداخلية البلدين، الجمعة، جاء بطلب من واشنطن.

جاء ذلك في تصريحات صحفية لتشاوش أوغلو، يوم السبت، عقب الاجتماع الـ18 لمجلس وزراء خارجية "مجموعة الدول الثماني الإسلامية النامية" التي تضم تركيا وباكستان وماليزيا وإيران وإندونيسيا ومصر ونيجيريا وبنغلاديش، في ولاية أنطاليا جنوبي تركيا.

وأضاف تشاوش أوغلو أن أنقرة ملتزمة فقط من حيث القانون الدولي، بالعقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي.

وأكد أن "الولايات المتحدة الأميركية رغبت بالتخلي عن قرارها هذا. خلال الأيام الأخيرة تواصلوا معنا وسألونا؛ هل أنتم مستعدون لرفعها بشكل متبادل؟ ونحن كوننا نرى هذا القرار خاطئا، قلنا بأننا نرفعها حينما ترفعونها أنتم. بالأمس تم اتخاذ خطوات في هذا الخصوص".

وأوضح أن بلاده قررت رفع عقوباتها عن وزيري العدل جيف سيشنز والداخلية كريستين نيلسن الأميركيين، بالتزامن مع رفع الولايات المتحدة عقوباتها عن وزيري العدل عبد الحميد غل والداخلية سليمان صويلو.

وأمس الجمعة، رفعت كل من أنقرة وواشنطن، العقوبات المتبادلة بينهما بشكل متزامن، والتي سبق أن فُرضت في أغسطس/آب الماضي.

وأعلنت وزارة الخزانة الأميركية، رفع عقوبات عن وزيري الداخلية التركي سليمان صويلو، والعدل عبد الحميد غُل، فيما أعلن المتحدث باسم الخارجية التركية حامي أقصوي، أن أنقرة رفعت العقوبات عن وزيري العدل الأمريكي جيف سيشنز، والأمن الداخلي كريستين نيلسن؛ في إطار المعاملة بالمثل.

من جهة ثانية، أفاد تشاوش أوغلو أن تركيا دعت خلال اجتماع مجموعة الدول الثماني اليوم، إلى توسعة المجموعة وزيادة عدد أعضائها وإشراك عالم الأعمال فيها بشكل أوسع.

وأشار إلى أن اجتماع العام المقبل الذي سيعقد في العاصمة البنغالية داكار، سيتناول الاقتراح التركي المذكور.

وذكر أن اجتماع اليوم أكد على زيادة التجارة بين أعضاء المجموعة، والتعامل بالعملات الوطنية، وتأسيس غرفة تجارة ومقاصة فيما بينها.