كشف مصدر سياسي إسرائيلي، الجمعة، أن صفقة برعاية مصرية، يتم بلورتها حاليا، للتوصل الى تهدئة في قطاع غزة، ستزود قطر بموجبها القطاع بالوقود وستصرف رواتب لموظفي حكومة "حماس".

وقالت قناة "ريشت كان" الرسمية، نقلا عن مصدر وصفته بالرفيع، دون الكشف عن اسمه إن إسرائيل "لن تتساهل في جزئية الاشراف على الأموال التي يتم تحويلها الى غزة للتأكد من عدم استخدامها في نشاطات (إرهابية)".

وأضاف:" إسرائيل كانت تفضل أن يتولى رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس المسؤولية عن تحويل هذه الأموال ومراقبة سبل توزيعها، الا ان إسرائيل لا ترغب في حرب لا طائل منها وتفضل استنفاد جميع الإمكانيات لتحقيق تسوية مع غزة".

وشدد المصدر الذي يرافق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في زيارته لبلغاريا حاليا، انه "في حال فشل الجهود التهدئة فان إسرائيل مستعدة إذا اقتضت الضرورة لاستخدام قوة كبيرة".

في ذات السياق، غادر وفد أمني من جهاز المخابرات المصرية العامة، يوم السبت، قطاع غزة عبر معبر بيت حانون "إيرز"، بعد زيارة استمرت يومين.

وقال مصدر أمني فلسطيني إن الوفد المصري برئاسة اللواء أحمد عبد الخالق، مسؤول الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات، غادر القطاع عبر معبر "بيت حانون"، دون الإشارة لوجهته التالية.

واجتمع الوفد الأمني خلال الزيارة التي بدأها الخميس الماضي، مع قيادات من الفصائل الفلسطينية وعلى رأسها حركتي "حماس" و"الجهاد الإسلامي" وبحث معها ملفي التهدئة مع إسرائيل والمصالحة الفلسطينية، بحسب المصدر ذاته.

ويجري الوفد المصري، جولة مكوكية بين قطاع غزة والضفة الغربية وإسرائيل منذ أسابيع، يلتقي خلالها مسؤولين في حركتي "حماس" و"فتح"، والحكومة الإسرائيلية، في إطار استكمال المباحثات التي تقودها بلاده حول ملف المصالحة الفلسطينية و"التهدئة" بغزة.

وهذه الزيارة الخامسة للوفد الأمني المصري إلى قطاع غزة، خلال أسبوعين. وكان مصدر فلسطيني مُطلع، قد كشف سابقا، أن جهاز المخابرات العامة المصري، الذي يقود جهود الوساطة بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل، قد حقق تقدما ملموسا في مفاوضات التهدئة، في زيارته الخامسة.