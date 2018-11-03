أهم الأحداث:

الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يكتب في "واشنطن بوست": نعرف أن الأمر بقتل جمال خاشقجي جاء من أعلى المستويات في الحكومة السعودية. وتركيا ترفع العقوبات عن الوزيرين الأميركيين في إطار المعاملة بالمثل، وأنباء أولية عن إعفاء أنقرة من العقوبات الأميركية على إيران.

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أردوغان يكتب عن مقتل خاشقجي في واشنطن بوست

- كتب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في مقال له في "واشنطن بوست": [TRT عربي/الآن]

أردوغان: نعرف أن الأمر بقتل جمال خاشقجي جاء من أعلى المستويات في الحكومة السعودية. [

TRT عربي/الآن

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أردوغان: نتيجة لجهودنا عرف العالم أن جمال خاشقجي قُتل بدم بارد وقد ثبت أن قتله كان مع سبق الإصرار.[

TRT عربي/الآن

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أردوغان: لا أعتقد لثانية أن الملك سلمان بن عبد العزيز أمر بقتل جمال خاشقجي لكن هذا لا يعني أننا سنغض الطرف عن القتل العمد الذي تم كشفه أمام أعيننا.[TRT عربي/الآن]

أردوغان: من الأمور المثيرة للقلق الشديد أنه لم يتم اتخاذ أي إجراء ضد القنصل العام السعودي الذي كذب في تصريحاته لوسائل الإعلام وفر من تركيا بعد ذلك.[

TRT عربي/الآن

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أردوغان: يجب أن نكشف عن هوية المسؤولين السعوديين الذين ما زالوا يحاولون التغطية على جريمة قتل جمال خاشقجي والذين فقدوا مصداقيتهم.[TRT عربي/الآن]

أردوغان: ليس لدي أي سبب للاعتقاد أن قتل خاشقجي يعكس سياسة السعودية الرسمية، وسيكون من الخطأ النظر إلى مقتله على أنه مشكلة بين البلدين.[TRT عربي/الآن]

أردوغان: قمنا بمشاركة الأدلة التي بحوزتنا حول قتل خاشقجي مع كافة الدول الصديقة والحليفة وعلى رأسها الولايات المتحدة.[

TRT عربي/الآن

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أميركا وتركيا .. ورفع العقوبات بالتزامن

- قامت وزارة الخزانة الأميركية برفع العقوبات التي فرضتها على وزيري الداخلية والعدل التركيين. [

TRT عربي/الآن

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- أعقب ذلك قيام تركيا رفع العقوبات عن وزيري العدل والأمن الداخلي الأمريكيين في إطار المعاملة بالمثل. [

TRT عربي/الآن

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- فرضت الولايات المتحدة الأميركية عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين على خلفية استمرار احتجاز أنقرة للقس الأميركي أندرو برونسون في أغسطس الماضي ما أدى إلى توتر العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التركية- الأميركية. [

TRT عربي/الآن

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- شطبت وزارة الخزانة الأميركية على موقعها الإلكتروني الرسمي اسمي وزير الداخلية سليمان صويلو، ووزير العدل عبد الحميد غُل، عن قائمة العقوبات. [

ديلي صباح

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- قالت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، إن الأنباء الأولية تُشير إلى أن تركيا ستكون واحدة من الدول الـ8 المعفية من العقوبات الأميركية على إيران. [TRT عربي/الآن]