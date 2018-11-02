رحب وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، بتصريحات وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، المتعلقة بإعفاء 8 دول من العقوبات المفروضة على طهران ووصفها بـ"الإيجابية".

وقال دونماز في تصريح للصحفيين، يوم الجمعة، في البرلمان التركي: "نعلم أن تركيا ضمن الدول المعفية من العقوبات الأميركية على إيران، لكن التفاصيل لم تردنا بعد. يمكننا الإدلاء بتصريحات والتعليق حينما تصلنا التفاصيل الإضافية".

وأشار إلى أن العقوبات الأمريكية على طهران تؤثر سلباً على السلام والاقتصاد في الدول المجاورة لإيران.

ويعتقد وزير الطاقة التركي بأن أن ما جرى التوصل إليه سيسهم بشكل إيجابي في السلام والاستقرار بالمنطقة.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في وقت سابق من اليوم إن الولايات المتحدة ستصدر إعفاءات لثماني دول تستورد النفط الإيراني، بينها كوريا الجنوبية، واليابان والهند.