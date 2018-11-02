سياسة
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الولايات المتحدة الأميركية تستثني 8 دول من عقوباتها على إيران
أعلنت الولايات المتحدة عن إعفاء ثماني دول تستورد النفط الإيراني من عقوباتها على طهران، وذلك للحفاظ على استقرار أسعار النفط، ورحبت تركيا التي شملها الإعفاء بالقرار الأميركي فيما أبدت طهران عدم انزعاجها منه.
الولايات المتحدة الأميركية تستثني 8 دول من عقوباتها على إيران
الولايات المتحدة ستفرض العقوبات الجديدة على قطاع النفط الإيراني اعتبارا من يوم الاثنين / Reuters
2 نوفمبر 2018

وافقت الولايات المتحدة الأميركية، يوم الجمعة، على السماح لثماني دول بالاستمرار في شراء النفط الإيراني بعد إعادة فرض عقوبات على طهران من الأسبوع المقبل.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن إصدار ثمانية إعفاءات من العقوبات لدول تستورد النفط الإيراني، مشيرا إلى أنها ستكون مؤقتة للحفاظ علة استقرار أسعار النفط، وأن الإعفاءات ستعطي الدول الثماني "أسابيع" إضافية لإنهاء وارداتها من النفط الإيراني

وأشار بومبيو إلى أن العقوبات الأميركية على إيران تتضمن الكثير من الإعفاءات الإنسانية.

وتشير التقارير إلى أن الدول الثماني بينها كوريا الجنوبية، الحليف المقرب من الولايات المتحدة، واليابان والهند، تعتمد كثيرا على الإمدادات الإيرانية.

وقالت وكالة بلومبرج إنه من الموتقع صدور قائمة الدول التي ستحصل على استثناءات رسميا يوم الاثنين.

ولم يعرف بعد حجم الخام الذي سيُسمح لتلك الدول بشرائه من إيران، والتي انخفضت صادراتها النفطية من متوسط يزيد عن 2.5 مليون برميل يوميا إلى نحو 1.5 مليون برميل يوميا في الأسابيع الأخيرة.

ويتوقع بنك جولدمان ساكس أن تهبط صادرات النفط الخام الإيرانية إلى 1.15 مليون برميل يوميا بحلول نهاية العام.

من جهة اخرى، قال علي كاردور نائب وزير النفط الإيراني إن "الإعفاءات التي منحت لتلك الدول تظهر أن السوق بحاجة للنفط الإيراني وأنه لا يمكن سحبه من السوق"، مشيرا بذلك إلى الحاجة للخام الإيراني.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إن طهران غير منزعجة من إعادة فرض عقوبات أمريكية جديدة عليها، ولن يكون بمقدور الولايات المتحدة تنفيذ أي إجراء ضد الشعب الإيراني، مشيرا إلى أن إيران لديها المقدرة على إدارة شؤوها الإقتصادية في ظل العقوبات الأمريكية.

في ذات السياق، قال وزير الطاقة التركي فاتح دونميز، الجمعة، إنه تم إبلاغ تركيا بأنها ستحصل على إعفاء من عقوبات أمريكية على إيران، مرحبا بالقرار الأميركي بإعفاء 8 دول من عقوبات إيران.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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