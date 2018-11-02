قامت وزارة الخزانة الأميركية، يوم الجمعة، برفع العقوبات التي فرضتها على وزيري الداخلية والعدل التركيين، وأعقب ذلك قيام تركيا رفع العقوبات عن وزيري العدل والأمن الداخلي الأمريكيين في إطار المعاملة بالمثل.

وكانت الولايات المتحدة الأميركية قد فرضت عقوبات على وزيري العدل والداخلية التركيين على خلفية استمرار احتجاز أنقرة للقس الأميركي أندرو برونسون في أغسطس الماضي، ما أدى إلى توتر العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية التركية- الأميركية، وانخفاض الليرة التركية إلى مستويات غير مسبوقة.

وطالبت حينها تركيا الإدارة الأميركية التخلي عن هذا القرار الخاطئ بحسب بيان عن وزارة الخارجية التركية، متوعدة الجانب الأميركي بالرد على هذه الإجراءات "العدائية".

يذكر أن السلطات التركية أطلقت سراح القس الأميركي أندور برانسون، بعد حكم قضائي مع وقف التنفيذ في تشرين الأول أكتوبر 2018.