سياسة
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في الذكرى الـ 101 لوعد بلفور.. مسؤول فلسطيني يطالب بريطانيا بالاعتذار
طالب أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، بريطانيا بالاعتذار الرسمي للشعب الفلسطيني، عن وعد "بلفور" الذى مهّد لإقامة دولة إسرائيل على أرض فلسطين، والاعتراف بالدولة الفلسطينية لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.
في الذكرى الـ 101 لوعد بلفور.. مسؤول فلسطيني يطالب بريطانيا بالاعتذار
 أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات / Others
2 نوفمبر 2018

دعا أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، يوم الجمعة، بريطانيا إلى الاعتذار الرسمي للشعب الفلسطيني، عن وعد "بلفور" الذى مهّد لإقامة الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين، والاعتراف بالدولة الفلسطينية لوجوب إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وقال عريقات: "على بريطانيا التكفير عن خطيئتها التاريخية وتصحيحها، وتقديم الاعتذار الرسمي لأبناء شعبنا، والاعتراف بدولته ومحاسبة إسرائيل، على احتلالها وجرائمها المتواصلة، ودعم الخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية الفلسطينية من أجل إنهاء الاحتلال".

وأضاف: "شعبنا الفلسطيني في كل أماكن وجوده، سيبقى متمسكاً بحقه التاريخي في تقرير مصيره على أرضه، ولن يرحل مهما كلف الثمن".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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