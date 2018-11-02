دعا أمين سر اللجنة التنفيذية في منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات، يوم الجمعة، بريطانيا إلى الاعتذار الرسمي للشعب الفلسطيني، عن وعد "بلفور" الذى مهّد لإقامة الاحتلال الإسرائيلي على أرض فلسطين، والاعتراف بالدولة الفلسطينية لوجوب إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

وقال عريقات: "على بريطانيا التكفير عن خطيئتها التاريخية وتصحيحها، وتقديم الاعتذار الرسمي لأبناء شعبنا، والاعتراف بدولته ومحاسبة إسرائيل، على احتلالها وجرائمها المتواصلة، ودعم الخطوات السياسية والقانونية والدبلوماسية الفلسطينية من أجل إنهاء الاحتلال".

وأضاف: "شعبنا الفلسطيني في كل أماكن وجوده، سيبقى متمسكاً بحقه التاريخي في تقرير مصيره على أرضه، ولن يرحل مهما كلف الثمن".