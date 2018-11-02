سياسة
2 دقيقة قراءة
نتنياهو: مقتل "خاشقجي" رهيب واستقرار السعودية مهم لمحاربة إيران
شدد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ضرورة بقاء السعودية مستقرة، في أول تعليق له على جريمة مقتل الصحفي جمال خاشقجي، معتبرا إيران هي المشكلة.
نتنياهو: مقتل "خاشقجي" رهيب واستقرار السعودية مهم لمحاربة إيران
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو / AP
2 نوفمبر 2018

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن ما حصل مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي كان رهيباً، لكن من المهم أن تبقى السعودية مستقرة لأن المشكلة الكبرى هي إيران.

وتعد هذه التصريحات لنتنياهو هي الأولى التي يدلي بها في إطار قضية مقتل الصحفي خاشقجي، حيث قال للصحفيين في منتدى كرايوفا في بلغاريا، إن "ما حدث في القنصلية في إسطنبول كان رهيباً ويجب التعامل معه بشكل صحيح".

وأضاف نتنياهو: "من المهم جداً بالنسبة لاستقرار المنطقة والعالم أن تظل السعودية مستقرة، ويجب أن نجد طريقة لتحقيق الهدفين، أعتقد أن المشكلة الكبرى هي إيران، ويجب أن نتأكد من أن إيران لا تواصل الأنشطة المعادية".

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد تصريحات مماثلة أدلى بها وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، الذي وصف مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول بأنه "عمل خسيس"، لكنه قال إن التعاون مع الرياض ضد الخصم المشترك إيران يمثل أولوية لإسرائيل.

وتكسر تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزيره صمت الحكومة الإسرائيلية إزاء عملية القتل التي حدثت الشهر الماضي وأثارت غضباً عالمياً.

وتحدثت حكومة نتنياهو عن بعض الاتصالات الرسمية بين إسرائيل والسعودية منذ عام 2014، لكن المملكة لم تؤكد ذلك في أي وقت ونفته في بعض الأحيان.

وقام نتنياهو بزيارة مفاجئة لسلطنة عمان، الأسبوع الماضي، وزار مسؤولون إسرائيليون آخرون الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع، فضلًا عن مشاركة فريق الجمباز الإسرائيلي في بطولة العالم للجمباز في الدوحة.

وقد اجتاحت مؤخراً شبكات التواصل الاجتماعي احتجاجات واسعة على ما وصفوه "بموجة التطبيع الخليجية مع إسرائيل"، في ظل استمراراها في قتل المدنيين الفلسطينيين.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us