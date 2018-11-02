قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الجمعة، إن ما حصل مع الصحفي السعودي جمال خاشقجي كان رهيباً، لكن من المهم أن تبقى السعودية مستقرة لأن المشكلة الكبرى هي إيران.

وتعد هذه التصريحات لنتنياهو هي الأولى التي يدلي بها في إطار قضية مقتل الصحفي خاشقجي، حيث قال للصحفيين في منتدى كرايوفا في بلغاريا، إن "ما حدث في القنصلية في إسطنبول كان رهيباً ويجب التعامل معه بشكل صحيح".

وأضاف نتنياهو: "من المهم جداً بالنسبة لاستقرار المنطقة والعالم أن تظل السعودية مستقرة، ويجب أن نجد طريقة لتحقيق الهدفين، أعتقد أن المشكلة الكبرى هي إيران، ويجب أن نتأكد من أن إيران لا تواصل الأنشطة المعادية".

وجاءت تصريحات نتنياهو بعد تصريحات مماثلة أدلى بها وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتاينتز، الذي وصف مقتل خاشقجي في القنصلية السعودية في إسطنبول بأنه "عمل خسيس"، لكنه قال إن التعاون مع الرياض ضد الخصم المشترك إيران يمثل أولوية لإسرائيل.

وتكسر تصريحات رئيس الحكومة الإسرائيلية ووزيره صمت الحكومة الإسرائيلية إزاء عملية القتل التي حدثت الشهر الماضي وأثارت غضباً عالمياً.

وتحدثت حكومة نتنياهو عن بعض الاتصالات الرسمية بين إسرائيل والسعودية منذ عام 2014، لكن المملكة لم تؤكد ذلك في أي وقت ونفته في بعض الأحيان.

وقام نتنياهو بزيارة مفاجئة لسلطنة عمان، الأسبوع الماضي، وزار مسؤولون إسرائيليون آخرون الإمارات العربية المتحدة هذا الأسبوع، فضلًا عن مشاركة فريق الجمباز الإسرائيلي في بطولة العالم للجمباز في الدوحة.

وقد اجتاحت مؤخراً شبكات التواصل الاجتماعي احتجاجات واسعة على ما وصفوه "بموجة التطبيع الخليجية مع إسرائيل"، في ظل استمراراها في قتل المدنيين الفلسطينيين.