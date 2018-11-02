قُتل 10 مدنيين على الأقل وأصيب عشرات آخرين بجروح، في هجوم للنظام السوري والمجموعات الداعمة له، على جنوبي محافظة إدلب.

وتستهدف قوات النظام والمجموعات المدعومة من إيران، تجمعات سكنية ضمن حدود "منطقة خفض التوتر" في إدلب والمنطقة المنزوعة من السلاح الثقيل، بموجب تفاهم سوتشي، منذ صلاة الجمعة وحتى الآن.

وبلغ عدد ضحايا هجمات النظام على المنطقة، وفق آخر إحصائية قبل هجوم اليوم، 19 مدنياً منذ توقيع تفاهم سوتشي في 17 أيلول/سبتمبر الماضي.

وانسحبت قوات المعارضة السورية في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من المناطق المنزوعة السلاح، بموجب مذكرة التفاهم المبرمة بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/ أيلول من العام الحالي.

ويعد الاتفاق ثمرة لجهود تركية للحيلولة دون تنفيذ النظام السوري وداعميه هجوماً عسكرياً على إدلب، آخر معاقل المعارضة، حيث يقيم نحو 4 ملايين مدني، بينهم مئات الآلاف من النازحين.