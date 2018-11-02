سياسة
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أول امرأة في إثيوبيا تترأس المحكمة العليا في البرلمان
أدت أول امرأة في إثيوبيا اليمين أمام المحكمة العليا في البرلمان، ضمن مساعي رئيس الوزراء الإصلاحي أبي أحمد التي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في الحكومة.
أول امرأة في إثيوبيا تترأس المحكمة العليا في البرلمان
رئيس الوزراء الإصلاحي أبي أحمد يسعى لتحقيق المساوة بين الجنسين في الحكومة / AP
2 نوفمبر 2018

ترأست مأزا أشنافي المحكمة العليا في إثيوبيا بعد أن أدت اليمين، يوم الخميس، أمام البرلمان، لتكون أول امرأة تشغل هذا المنصب في البلاد ضمن مساعي رئيس الوزراء الإصلاحي أبي أحمد التي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الجنسين في الحكومة.

جاء هذا القرار بعد أسبوعين من تعيين أبي أحمد 10 وزيرات، لتصبح إثيوبيا ثالث بلد أفريقي، بعد رواندا وسيشل، يقسم الكابينات الوزارية بالتساوي بين الرجال والنساء.

وكانت مأزا ناشطة بارزة في الدفاع عن الحقوق العامة ومستشارة لحقوق المرأة في اللجنة الاقتصادية لأفريقيا التابعة للأمم المتحدة ومقرها أديس أبابا.

وبمجرد إعلان أبي أحمد ترشيحها لرئاسة المحكمة العليا وافق أعضاء مجلس البرلمان بالإجماع.

يذكر أن إثيوبيا كانت قد عينت الأسبوع الماضي سهلورق زودي رئيسة للبلاد، وهي أيضاً المرة الأولى التي يُشغل فيها هذا المنصب من قبل امرأة.

مصدر:Reuters
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