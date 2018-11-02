سياسة
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وفاة الفنان ماجد الزواهرة إثر نوبة قلبية مفاجئة
توفي الفنان الأردني ماجد الزواهرة يوم الخميس عن عمر يناهز 45 عاما، وذلك بعد تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة، تاركا خلفه بصمة فنية كبيرة ومشوارا حافلا بالأعمال الدرامية.
وفاة الفنان ماجد الزواهرة إثر نوبة قلبية مفاجئة
الفنان الأردني ماجد الزواهرة - مواقع التواصل الاجتماعي / Others
2 نوفمبر 2018

توفي الفنان الأردني ماجد الزواهرة يوم الخميس عن عمر يناهز 45 عاماً، بعد تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة.

ونعت وزارة الثقافة الأردنية الفنان الراحل وأشارت إلى أن فقدان الزواهرة يمثل خسارة للدراما الأردنية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي : “فقدان الزواهرة وهو في ريعان الشباب، وفي بدايات عطائه الفني خسارة للدراما الأردنية، التي تسعى من خلال الطاقات الشبابية إلى النهوض من جديد”.

كما ونعى نقيب الفنانيين الأردنين حسين الخطيب صديقه الرلاحل على موقع فيسبوك وقدم العزاء لعائلته وعشيرته وزملائه.

وتميز الفنان الراحل بأدواره في المسلسلات البدوية، مقتفياً بذلك أثر والده الراحل الفنان محمد الزواهرة.

ومن أبرز الأعمال الفنية والمسلسلات التلفزيونية التي شارك فيها: (صقور لا تلهث) و(لوحة حب) و(دروب الحنة) و(الطوفان)، التي عرضت على عدد من المحطات العربية، إضافة إلى عدداً من المسرحيات والمسلسلات الإذاعية.

مصدر:Reuters
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