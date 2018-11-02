توفي الفنان الأردني ماجد الزواهرة يوم الخميس عن عمر يناهز 45 عاماً، بعد تعرضه لنوبة قلبية مفاجئة.

ونعت وزارة الثقافة الأردنية الفنان الراحل وأشارت إلى أن فقدان الزواهرة يمثل خسارة للدراما الأردنية.

وقالت الوزارة في بيان رسمي : “فقدان الزواهرة وهو في ريعان الشباب، وفي بدايات عطائه الفني خسارة للدراما الأردنية، التي تسعى من خلال الطاقات الشبابية إلى النهوض من جديد”.

كما ونعى نقيب الفنانيين الأردنين حسين الخطيب صديقه الرلاحل على موقع فيسبوك وقدم العزاء لعائلته وعشيرته وزملائه.

وتميز الفنان الراحل بأدواره في المسلسلات البدوية، مقتفياً بذلك أثر والده الراحل الفنان محمد الزواهرة.

ومن أبرز الأعمال الفنية والمسلسلات التلفزيونية التي شارك فيها: (صقور لا تلهث) و(لوحة حب) و(دروب الحنة) و(الطوفان)، التي عرضت على عدد من المحطات العربية، إضافة إلى عدداً من المسرحيات والمسلسلات الإذاعية.