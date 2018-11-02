نشرت وزارة الدفاع التركية لقطات لأول دورية مشتركة بين الجيشين التركي والأميركي في مدينة منبج بريف حلب شمال سوريا.

وبدأت فاعليات تسيير الدورية المشتركة بين الجيشين يوم الخميس في إطار "خارطة طريق منبج" التي اتفق عليها الجانبان.

وأوضح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار أن الدورية العسكرية التي خططت لها تركيا مع الولايات المتحدة في منبج انطلقت بين عناصر الجيشين التركي والأمريكي في الساعة 15.53.

وقال أكار "لقد تم تجاوز مرحلة جديدة من الإجراءات اللازمة في منبج، ونواصل العلاقة (مع واشنطن) بصبر، وننتظر تحقيق نتائجها".

وكان مسؤول بالرئاسة التركية صرح أن الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترمب قد بحثا الوضع في منبج وإدلب في شمال سوريا في اتصال يوم الخميس.

ويأتي بدء تسيير الدوريات المشتركة في إطار "خارطة الطريق" التي اتفقت عليها تركيا والولايات المتحدة في يونيو/ حزيران الماضي بشأن الوضع في منبج، والتي كانتمصدر خلاف متكرر بين الجانبين.