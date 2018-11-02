سياسة
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تركيا في طريقها لإنتاج أول صواريخها البحرية
أعلنت إدارة صناعات الدفاع التركية عن اتفاق مع شركة روكتسان المختصة بصناعة الصواريخ لإنتاج أول صواريخ بحرية تركية، في إطار تطوير القدرات الدفاعية للبلاد،
تركيا في طريقها لإنتاج أول صواريخها البحرية
تركيا في طريقها لإنتاج أول صواريخها البحرية / AA
2 نوفمبر 2018

أبرمت إدارة صناعات الدفاع التركية، يوم الجمعة، اتفاقاً مع شركة روكتسان المحلية المختصة بصناعة الصواريخ، لإنتاج أول صواريخ بحرية تركية الصنع.

وأشارت الإدارة في بيان لها، إلى أن شركة أسيلسان التركية للصناعات العسكرية والدفاعية ستتولى تصنيع نظم التحكم في الإطلاق للصواريخ البحرية، إلى جانب معدات أخرى تخصها.

وكان وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، قد أعلن الخميس، أن تركيا ستمتلك قدرة دفاعية مهمة عبر منظومة "إس-400" المخطط أن يتم تسلمها في 2019 .

وقال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء، إن تركيا بدأت العمل على إنتاج أول نظام دفاع صاروخي بعيد المدى مصنع محلياً، ومن المقرر أن تسلم أول شحنة في عام 2021.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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