طالبت الولايات المتحدة الأميركية، السلطات السعودية بتحديد مكان جثة الصحفي جمال خاشقجي، مشددة على ضرورة إعادتها إلى أسرته لدفنها في أسرع وقت ممكن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، روبرت بالادينو، مساء الخميس، إن واشنطن "لن تحاسب القتلة فحسب، بل أيضاً أولئك الذين قادوا إلى قتله (خاشقجي) والمرتبطين بذلك والمسؤولين عنه".

ويوم الأربعاء، أعلنت النيابة العامة في إسطنبول، أن الصحفي السعودي قتل خنقاً فور دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم "وفقاً لخطة كانت معدة مسبقاً".

وقالت النيابة، في بيان، إن "جثة المقتول جمال خاشقجي جرى التخلص منها عبر تقطيعها".