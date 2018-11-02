سياسة
1 دقيقة قراءة
واشنطن: لن نحاسب قتلة خاشقجي فحسب بل كل المرتبطين بذلك والمسؤولين عنه
قال المتحدث باسم الخارجية الأميركية إن على السعودية تحديد مكان جثة خاشقجي وإعادتها لأسرته في أسرع وقت. وأكد المتحدث باسم الخارجية أن بلاده لن تحاسب القتلة فحسب بل المرتبطين بذلك والمسؤولين عنه.
واشنطن: لن نحاسب قتلة خاشقجي فحسب بل كل المرتبطين بذلك والمسؤولين عنه
القنصلية السعودية في إسطنبول / AP
2 نوفمبر 2018

طالبت الولايات المتحدة الأميركية، السلطات السعودية بتحديد مكان جثة الصحفي جمال خاشقجي، مشددة على ضرورة إعادتها إلى أسرته لدفنها في أسرع وقت ممكن.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، روبرت بالادينو، مساء الخميس، إن واشنطن "لن تحاسب القتلة فحسب، بل أيضاً أولئك الذين قادوا إلى قتله (خاشقجي) والمرتبطين بذلك والمسؤولين عنه".

ويوم الأربعاء، أعلنت النيابة العامة في إسطنبول، أن الصحفي السعودي قتل خنقاً فور دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم "وفقاً لخطة كانت معدة مسبقاً".

وقالت النيابة، في بيان، إن "جثة المقتول جمال خاشقجي جرى التخلص منها عبر تقطيعها".

مصدر:AA
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us