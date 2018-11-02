سياسة
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واشنطن بوست: السيسي ونتنياهو طلبا من ترمب دعم ولي العهد السعودي
نقلت صحيفة واشنطن بوست عن مسؤولين أميركيين قولهم إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامن نتنياهو والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قدما نصيحة بحماية العلاقات القائمة مع ولي العهد السعودي.
واشنطن بوست: السيسي ونتنياهو طلبا من ترمب دعم ولي العهد السعودي
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وولي العهد السعودي محمد بن سلمان / AFP Archive
2 نوفمبر 2018

كشفت صحيفة واشنطن بوست الأميركية، أنرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، والرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، طلبا من الرئيس الأميركي دونالد ترمب، دعم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، على خلفية مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي.

وقالت الصحيفة، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، إن نتنياهو أجرى مكالمة هاتفية مع ترمب نصحه من خلالها بحماية العلاقات القائمة مع ولي العهد السعودي.

وذكرت أيضاً أن السيسي أبدى موقفاً مماثلاً، إذ طلب من ترمب دعم محمد بن سلمان بعد الانتقاد الذي تعرض له عقب مقتل خاشقجي مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأشارت الصحيفة إلى أن الإمارات ومصر وإسرائيل دعمت بقوة ولي العهد السعودي، في الوقت الذي تضمنت تصريحات دول مثل ألمانيا وبريطانيا وفرنسا ضغوطاً على الرياض عقب مقتل خاشقجي.

وسبق أن لمّح ترمب باحتمالية فرض عقوبات على السعودية، لكنه أشار من جهة أخرى إلى عدم رغبته في إفساد العلاقات الثنائية معها.

والأربعاء الماضي، أعلنت النيابة العامة في إسطنبول، أن الصحفي السعودي قُتل خنقاً فور دخوله قنصلية بلاده في إسطنبول، بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول المنصرم "وفقاً لخطة كانت معدة مسبقاً".

وقالت النيابة في بيان، إن "جثة المقتول جمال خاشقجي جرى التخلص منها عبر تقطيعها".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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