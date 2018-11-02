أعلن التحالف في اليمن بقيادة السعودية، يوم الجمعة، استهدافه لقاعدة جوية ومواقع صواريخ تابعة للحوثيين في محيط مطار صنعاء الدولي.

ووفقاً لبيان المتحدث باسم قوات التحالف العقيد "تركي المالكي قال "إن قوات التحالف استهدفت مواقع عسكرية مشروعة بقاعدة الديلمي الجوية بصنعاء، مؤكداً استمرار عمل مطار صنعاء الدولي أمام حركة الطائرات الأممية والإغاثية".

وأوضح أن العملية انطوت على تدمير مواقع إطلاق الصواريخ الباليستية ومحطات التحكم الخاصة بطائرات بدون طيار، مشيراً إلى أن العملية جاءت بعد عملية استخبارية دقيقة لمراقبة نشاطات مليشيات الحوثي الإرهابية التي تهدد الأمن الإقليمي والدولي.

وقال المالكي إن العمليات نُفذت بما يتوافق مع القانون الدولي وأعرافه وكذا قواعد الاشتباك للقوات المشتركة للتحالف.

وأشار المالكي إلى أنه من المقرر عقد مؤتمر صحفي بعد ظهر الجمعة لتقديم أدلة على استخدام حركة الحوثي لمطار صنعاء في شن هجمات عسكرية.

من جانب آخر، أعلن تلفزيون المسيرة للحوثيين عن استهداف قاعدة الديلمي ومحيطها بأكثر من 30 ضربة جوية.