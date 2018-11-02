أهم الأحداث:

وزير الخارجية الأميركي يؤكد أن واشنطن لن تتغاضى عن قضية خاشقجي، ووزير العدل التركي يقول إن القضية باتت عالمية ولا يمكن التستر عليها. ومطالبات شعبية ونيابية تؤدي إلى استقالة وزيرين أردنيين على خلفية كارثة البحر الميت.

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محمد بن سلمان وصف خاشقجي بالإسلامي الخطير

- واشنطن بوست: بن سلمان وصف خاشقجي بأنه "إسلامي خطير". [

واشنطن بوست

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- واشنطن بوست: نتنياهو والسيسي يتوسطان لولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لدى البيت الأبيض. [واشنطن بوست]

- بومبيو: واشنطن لن تتغاضى عن قضية خاشقجي ولن تسمح بأن تمر بلا عواقب [TRT عربي/الآن]

- وزير العدل التركي: قضية خاشقجي باتت عالمية ولا يمكن لأحد التستر عليها. [TRT عربي/الآن]

- واشنطن بوست: مسؤول تركي يرجح إذابة جثة خاشقجي بحمض الأسيد. [TRT عربي/الآن]

بداية الاستقالات الوزارية عقب كارثة البحر الميت

- استقالة وزير التربية والتعليم والتعليم العالي الأردني عزمي محافظة، ووزيرة السياحة لينا عناب استقالتهما على خلفية كارثة السيول في منطقة البحر الميت. [TRT عربي/الآن]

- الملك يوجّه رئيس الوزراء لتشكيل لجنة محايدة للوقوف على حقيقة حادثة البحر الميّت. [

وكالة الأنباء الأردنية

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