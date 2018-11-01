قالت مصادر مطلعة لصحيفة واشنطن بوست، الخميس، إن ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وصف الصحفي جمال خاشقجي بأنه إسلامي خطير، في إتصال مع صهر الرئيس الأميركي ترمب وكبير مستشاريه جاريد كوشنر ومستشار الأمن القومي جون بولتون.

وأكدت صحيفة واشنطن بوست وفقا للمصادر أن محمد بن سلمان وصف خاشقجي بأنه عضو في جماعة الإخوان المسلمين.

وأضافت الصحيفة أن جون بولتون لم يؤيد وصف ولي العهد السعودي بخصوص خاشقجي بأنه ينتمي للإخوان.

وأفادت الصحيفة أن الاتصال جاء قبل اعتراف الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها في إسطنبول، مشيرة إلى أن محمد بن سلمان أكد مع كوشنر وبولتون على ضرورة الحفاظ على التحالف الأمريكي السعودي.

واعتبرت الصحيفة أن محتوى هذا الاتصال يتناقض مع التصريحات العلنية للحكومة السعودية في وقت لاحق والتي نددت بمقتل خاشقجي ووصفته بأنه "خطأ فظيع" و "مأساة مروعة".

ونقلت الصحيفة على لسان أحد أفراد عائلة خاشقجي بأن توصيف الصحفي السعودي على أنه إسلامي غير دقي، مؤكدا أن جمال خاشقجي "لم يكن عضواً في جماعة الإخوان المسلمين ولم يكن شخصًا خطيرًا".