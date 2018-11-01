بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الأميركي دونالد ترمب، الخميس، التطورات في سوريا والإجراءات المتعلقة في منطقة منبج ومحافظة إدلب.

وبحسب بيان للرئاسة التركية، اتفق الجانبان على البقاء على تواصل وثيق في المرحلة المقبلة بشأن قضايا ثنائية وإقليمية.

وأكد الرئيسان عزمهما اتخاذ خطوات بناءة لتعزيز العلاقات بين البلدين بشكل أكبر، وفق البيان.

وأدان الرئيس التركي خلال الاتصال الهجوم على المعبد اليهودي في مدينة بيتسبرغ بولاية بنسلفانيا السبت الماضي، وأعرب عن تعازيه لأسر الضحايا والشعب الأمريكي، وتمنى الشفاء العاجل للمصابين.

والسبت الماضي، تعرض معبد "شجرة الحياة" اليهودي في مدينة بيتسبرغ ببنسلفانيا لهجوم مسلح أسفر عن مقتل 11 شخصا وإصابة 6 آخرين، بينهم 4 من رجال الشرطة، في أكثر هجوم دموي يطال اليهود في تاريخ الولايات المتحدة.