قدم وزير التعليم العالي الأردني عزمي محافظة، ووزيرة السياحة لينا عناب استقالتهما من منصبهما، الخميس، على خلفية كارثة السيول في منطقة البحر الميت.

وكتبت عناب في تغريدة على حسابها في تويتر "في ظل المناخ السياسي العام والحالة المؤلمة التي مر ويمر بها وطننا الحبيب وضعت اليوم استقالتي من منصبي في الحكومة الموقرة كوزير للسياحة والآثار بين يدي دولة رئيس الوزراء لاتخاذ ما يراه دولته مناسباً.حفظ الله الأردن وشعبه العظيم تحت القيادة الهاشمية الكريمة".

ولم يعلن حتى الآن ما إذا كان رئيس الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز قد قبل الاستقالة أم لا.

وأفادت التقارير أن استقالة الوزيرين جاءت نتيجة مطالبات شعبية ونيابية بعد الكارثة التي شهدتها منطقة البحر الميت يوم الخميس الماضي سيولاً أدت إلى مصرع 21 شخصاً وإصابة 35 آخرين، معظمهم طلاب كانوا في رحلة مدرسية.