سياسة
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النظام السوري يقصف مناطق في إدلب وينتهك إتفاق سوتشي
يواصل النظام السوري قصفه على مناطق خفض التصعيد والمناطق منزوعة السلاح ضمن اتفاق سوتشي. وقالت مصادر محلية أن القصف لم يتوقف منذ مساء الأربعاء مما خلق 15 قتيلا.
النظام السوري يقصف مناطق في إدلب وينتهك إتفاق سوتشي
النظام السوري يقصف مناطق في إدلب وينتهك إتفاق سوتشي / AA
1 نوفمبر 2018

كثّف النظام السوري، الخميس، هجماته على مناطق بمحافظة إدلب، منتهكا اتفاق سوتشي الذي أقر وقف إطلاق النار بالمنطقة، مخلفا بذلك 15قتيلا بينهم9 مدنيين.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر محلية القول إن وحدات تابعة لنظام الأسد، تواصل منذ مساء الأربعاء، القصف بسلاح المدفعية مدن وبلدات بمحافظتي حماة وإدلب.

وأكدت المصادر أن منطقة "تل السلطان" شهدت في ساعات ظهر اليوم، حركة نزوح بسبب قصف قوات الأسد.

ويواصل النظام السوري وداعميه من المجموعات الأجنبية، خلال الأسبوعين الأخيرين، هجماته على منطقة خفض التوتر في إدلب، مستهدفا المراكز السكنية المدنية والمواقع العسكرية المعارضة.

يشار إلى أن قوات المعارضة السورية، انسحبت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من المناطق المنزوعة السلاح، بموجب الاتفاق المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/ أيلول من العام الحالي.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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