كثّف النظام السوري، الخميس، هجماته على مناطق بمحافظة إدلب، منتهكا اتفاق سوتشي الذي أقر وقف إطلاق النار بالمنطقة، مخلفا بذلك 15قتيلا بينهم9 مدنيين.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر محلية القول إن وحدات تابعة لنظام الأسد، تواصل منذ مساء الأربعاء، القصف بسلاح المدفعية مدن وبلدات بمحافظتي حماة وإدلب.

وأكدت المصادر أن منطقة "تل السلطان" شهدت في ساعات ظهر اليوم، حركة نزوح بسبب قصف قوات الأسد.

ويواصل النظام السوري وداعميه من المجموعات الأجنبية، خلال الأسبوعين الأخيرين، هجماته على منطقة خفض التوتر في إدلب، مستهدفا المراكز السكنية المدنية والمواقع العسكرية المعارضة.

يشار إلى أن قوات المعارضة السورية، انسحبت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، من المناطق المنزوعة السلاح، بموجب الاتفاق المبرم بين تركيا وروسيا في 17 سبتمبر/ أيلول من العام الحالي.