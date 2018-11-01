قال وزير العدل التركي عبد الحميد غل، إن قضية مقتل خاشقجي في قنصلية بلاده، باتت قضية عالمية، ولا يمكن لأحد التستر عليها أو التهرب من المسؤولية.

وأوضح وزير العدل، في تصريح للصحفيين، يوم الخميس، أن النيابة التركية لم تحصل على أجوبة من النائب العام السعودي، رغم تقديم أسئلة خطية له حول مقتل خاشقجي.

وطالب وزير العدل التركي السلطات السعودية بالإجابة على التساؤلات في قضية مقتل جمال خاشقجي في أقرب وقت ممكن.

وأوضح أن تركيا تتطلع إلى تعاون وثيق من جانب المسؤولين السعوديين بشأن جريمة خاشقجي، وأن على الرياض تقديم الدعم من أجل كشف كل ما يتعلق بها.

وحول احتمال زيارة نائب عام إسطنبول للسعودية، قال غل: "هذا يعود إلى تقدير النيابة ولكن أعتقد أن ذلك لن يكون وارداً، لأن مسرح الجريمة في تركيا، وأعتقد أن الدخول في مرحلة أخرى لن يكون صائباً قبل الإجابة عن أسئلة تركيا".

وأكد أن القضاء التركي سيجري تحقيقاً معمقاً لإيجاد أجوبة على الأسئلة الموجهة إلى الجانب السعودي.

ويوم الأربعاء، أعلن النائب العام في مدينة إسطنبول أن "جمال خاشقجي قتل خنقاً فور دخوله مبنى القنصلية العامة السعودية في إسطنبول من أجل القيام بمعاملات زواج، بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، وفقاً لخطة كانت معدة مسبقاً".