سياسة
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واشنطن بوست: مسؤول تركي يرجح إذابة جثة خاشقجي بحمض الأسيد
قال مسؤول تركي لصحيفة واشنطن بوست إن السلطات التركية ترجح أن جثة الصحفي جمال خاشقجي تمت إذابتها باستخدام الأسيد. وأشار المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه إلى أن جثة خاشقجي تم التخلص منها بالقرب من المكان الذي قتل فيه.
واشنطن بوست: مسؤول تركي يرجح إذابة جثة خاشقجي بحمض الأسيد
مسؤول تركي يرجح إذابة جثة خاشقجي بحمض الأسيد / Reuters
1 نوفمبر 2018

نقلت صحيفة "واشنطن بوست" عن مسؤول تركي رفيع المستوى، الخميس، قوله إن "السلطات التركية ترجح نظرية مفادها أن جثة الصحفي السعودي جمال خاشقجي المقطعة تمت إذابتها باستخدام حمض الأسيد.

وأضاف المسؤول، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لحساسية القضية، أن "الأدلة البيولوجية التي تم اكتشافها في حديقة القنصلية تدعم النظرية القائلة بأن جثة خاشقجي تم التخلص منها بالقرب من المكان الذي قتل ومزقت أوصاله فيه".

وأوضح بأن "جثة خاشقجي لم تكن بحاجة إلى دفن، والتخلص منها كان داخل القنصلية السعودية أو في مقر القنصل العام السعودي القريب".

وأعلن النائب العام في إسطنبول، الأربعاء، أن "جمال خاشقجي قتل خنقاً فور دخوله مبنى القنصلية العامة السعودية في إسطنبول من أجل القيام بمعاملات زواج، بتاريخ 2 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وفقاً لخطة كانت معدة مسبقاً".

وقالت النيابة العامة في إسطنبول، في بيان لها، إن "جثة المقتول جمال خاشقجي، جرى التخلص منها عبر تقطيعها عقب قتله خنقاً، وفقاً لخطة كانت معدة مسبقاً أيضاً".

وبعد صمت دام 18 يوماً، أقرت الرياض بمقتل خاشقجي داخل قنصليتها، إثر ما قالت إنه "شجار"، وأعلنت توقيف 18 سعودياً للتحقيق معهم، بينما لم تكشف عن مكان الجثة.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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