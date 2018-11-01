سياسة
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وزيرة التجارة التركية: صادراتنا حققت أعلى مستوى شهري في تاريخ بلادنا
صرحت وزيرة التجارة التركية بأن صادرات البلاد حققت نسبة مرتفعة هي الأعلى شهريا في تاريخ تركيا، وأشارت إلى أن قيمة صادرات البلاد بلغت في أكتوبر الماضي 15 مليارا و732 مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 13.1% عن الفترة نفسها من العام الماضي.
وزيرة التجارة التركية: صادراتنا حققت أعلى مستوى شهري في تاريخ بلادنا
روهصار بكجان وزيرة التجارة التركية / AA
1 نوفمبر 2018

أعلنت وزيرة التجارة التركية، روهصار بكجان، الخميس، أن صادرات البلاد حققت في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أعلى مستوى شهري في تاريخ الجمهورية التركية.

وأوضحت بكجان في مؤتمر صحفي في ولاية أضنة جنوب تركيا، أن قيمة صادرات البلاد بلغت في أكتوبر الماضي، 15 ملياراً و732 مليون دولار، بنسبة ارتفاع بلغت 13.1%، عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وأكدت الوزيرة التركية أن قيمة صادرات البلاد ستصل إلى 170 مليار دولار نهاية العام الحالي، في إطار البرنامج الاقتصادي الجديد.

وقالت: "صادراتنا تتزايد بسرعة إلى الأسواق المستهدفة، حيث ارتفع بنسبة 14% إلى المكسيك، و16% إلى الهند و41% إلى أميركا اللاتينية".

وأوضحت أن تركيا تنظر إلى البلدان الإفريقية بشكل إستراتيجي، مشيرة إلى ارتفاع صادرات تركيا للقارة السمراء في أكتوبر بنسبة 25% مقارنة بصادرات الشهر نفسه من 2017.

وأكدت بكجان أن ورادات تركيا تراجعت في أكتوبر بنسبة 23.5% وبلغت 16 ملياراً و261 مليون دولار.

ووفقًا للبرنامج الاقتصادي لعام 2019 الذي أعدته وزارة المالية ورئاسة الإستراتيجية والميزانية، فإن من المتوقع أن يكون النمو الاقتصادي لتركيا مدفوعاً بشكل رئيس بصادرات السلع والخدمات، كما يتوقع أن تستمر المساهمة الإيجابية للاستهلاك في النمو، مع تراجع نسبي في معدلات الاستهلاك.

مصدر:TRT عربي - وكالات
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