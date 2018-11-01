قال رئيس حركة "النهضة" التونسية راشد الغنوشي، إن الكاتب السعودي جمال خاشقجي "ضحية عنف سياسي ضد الصحفيين"، معرباً عن أسفه إزاء محاولات "تحريف" حديثه حول الواقعة.

وأوضح الغنوشي أن الجميع تجنّد، بما في ذلك الأشقاء في السعودية، لإدانة هذه العملية والبحث عن الجناة وتقديمهم للمحاكمة.

وأضاف أن "العلاقات مع السعودية جيدة وأخوية"، معرباً عن أسفه إزاء قيام بعض الأطراف بتحريف كلامه بهدف بث الفتنة بينه وبين رئاسة الجمهورية التونسية، وهو أمر غير مسؤول وغير أخلاقي ولا أفق له، على حد تعبيره.

وأضاف: "نؤكد على احترامنا للمملكة العربية السعودية التي تربطنا بها علاقات جيدة وأخوية ونحن نتمنى لها كل الخير".

ونوه بأن تشبيهه لخاشقجي بمحمد بوعزيزي، مفجر الثورة التونسية، لم يقصد به "التدخل في شؤون دولة أو الإشارة إلى أمر يخص هذا النظام أو ذاك".

وأضاف الغنوشي أن "وجه المقارنة هو التفاعل والتعاطف مع الطرفين -رحمهما الله- في جميع أنحاء العالم، باعتبار الأول رمزاً لمقاومة النظام السابق، وخاشقجي ضحية عنف سياسي ضد الصحفيين".