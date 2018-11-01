قال وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، يوم الخميس إنه رغم الوعود المقدمة بإخراج "ي ب ك/ بي كا كا" المصنف على لوائح الإرهاب في تركيا من منبج، فإن التنظيم يحفر الخنادق في المنطقة كما فعل سابقاً في عفرين.

وأضاف خلال كلمة له أمام البرلمان التركي في أنقرة أن "على التنظيم أن يعلم جيداً أنه هو من سيُدفن في الحفر التي حفرها عندما يأتي المكان والزمان المناسبان". وأشار إلى أن 260 ألف سوري عادوا إلى منطقة عملية درع الفرات في سوريا.

وأوضح أكار أن التهديدات الإرهابية القادمة من العراق لا تزال مستمرة، بسبب عدم اتخاذ الحكومة العراقية وحكومة إقليم شمال العراق خطوات فعالة ضد منظمة "بي كا كا"، حيث أكد مواصلة العمليات حتى انتهاء هذه التهديدات.

ومن جانب آخر قال أكار إن "على نظرائنا أن يعلموا أن أي مشروع لن ينجح في بحر إيجة والمتوسط دون مشاركة تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية فيه".

وحول تسلم منظومة الدفاع الجوية الجديدة "إس-400" من روسيا، أكد أكار أن بلاده ستمتلك قدرة دفاعية مهمة عبر منظومة "إس-400" المخطط استلامها في 2019.