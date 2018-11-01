سياسة
2 دقيقة قراءة
تقنية جديدة لمحاربة السرطان.. هل هي نهاية العلاج الكيماوي؟
قال باحثون في جامعة "نورثويسترن" إن كل خلية في جسم الإنسان تحتوي على شيفرة قاتلة يمكن أن تتسبب في التدمير الذاتي بمجرد استشعارها التحول السرطاني. ويرى الباحثون إمكانية تشجيع الخلايا الخبيثة المصابة على تدمير نفسها دون الحاجة إلى استخدام الكيماوي.
تقنية جديدة لمحاربة السرطان.. هل هي نهاية العلاج الكيماوي؟
يعتقد باحثون إمكانية تشجيع الخلايا المصابة بالسرطان على تدمير نفسها دون الحاجة إلى  استخدام الكيماوي / Others
1 نوفمبر 2018

توصل علماء بيولوجيا من جامعة "نورثويسترن" الأميركية، إلى اكتشاف يمكن أن يسهم بقوة في مواجهة مرض السرطان دون الحاجة إلى العلاج بالعقاقير الكيماوية المعتادة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإنه وفق دراستين أجراها الباحثون في الجامعة، فإن كل خلية في جسم الإنسان تحتوي على شيفرة قاتلة يمكن أن تتسبب بتدمير الذات.

وبمجرد أن تستشعر الخلية أنها تتحول إلى سرطان، تقوم بتفعيل الشيفرة لتدمير نفسها في عملية أشبه بالانتحار، لكن الشيفرة لا يمكنها في بعض الأحيان محاربة الورم العنيد، وتحتاج إلى تحفيز بالعقاقير الكيماوية.

ويعتقد الباحثون أنه يمكن تشجيع الخلايا الخبيثة المصابة بالسرطان على تدمير نفسها ذاتياً دون الحاجة إلى استخدام الكيماوي.

وتسعى الأبحاث الجديدة إلى تشغيل هذه الشيفرة دون إدخال مواد كيماوية للجسم، إلا أن تطبيق ذلك عملياً قد يحتاج إلى سنوات، حسبما أوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال أستاذ الأورام في جامعة "نورثويسترن" ماركوس بيتر: "الآن بما أننا نعلم شيفرة القتل، في إمكاننا تحفيزها بدون الحاجة إلى العلاج الكيماوي ودون المساس بالجينات".

وأضاف: "في إمكاننا الآن استخدام هذه الجزيئات (الشفرة القاتلة) مباشرة، وتقديمها إلى الخلايا وجعلها تدمر نفسها. هدفنا هو الاستغناء عن المواد السامة لذا أردنا اتباع الطبيعة لا العلاج الكيماوي".

ويأمل الكثيرون في أن يتوصل العلم الحديث إلى طرق علاجية أخرى بعيداً عن العلاج بالكيماوي، نظراً إلى آثاره الجانبية، مثل ضعف المناعة الذي يؤدي إلى تكرار التعرض للالتهابات وتساقط الشعر، بالإضافة إلى آثاره النفسية على المرضى.

مصدر:TRT عربي - وكالات
اكتشف
غروسي: تعاون إيران مع الطاقة الذرية التزام قانوني وليس خياراً
الاحتلال يواصل مجازره بحق مجوّعي غزة.. ولازاريني: الأونروا تواجه أزمة وجود
إيران تعتقل 26 شخصاً في خوزستان بتهمة التعاون مع إسرائيل
زعيم إسرائيلي معارض يعلق على قتل المستوطنين ثلاثةَ فلسطينيين بالضفة: مجزرة يهودية عنيفة
مستوطنون يقتلون 3 فلسطينيين ويصيبون 16 واستشهاد طفل في جنين وسط استمرار عمليات الهدم في طولكرم
"القسام" تنشر مشاهد لكمين خان يونس.. والاحتلال يعترف بمقتل 7 جنود وتحقيقاته تكشف عن "خلل خطير"
الحرب في الشرق الأوسط تدفع بكين لإعادة إحياء مشروع "قوة سيبيريا 2" لنقل الغاز الروسي
قمة الناتو.. أردوغان يؤكد في لقائه بزعماء: أولويتنا التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار في غزة
عشرات الشهداء بمجازر إسرائيلية جديدة.. و”حكومة غزة”: الاحتلال يقنص المدنيين عند نقاط المساعدات
ترمب يدعي أن اتفاقاً بشأن غزة "بات وشيكاً جداً".. وحماس: الاتصالات بين الوسطاء تكثفت والاحتلال يتلكأ
زهران ممداني.. مسلم اشتراكي ومؤيد لفلسطين يقترب من منصب عمدة نيويورك
كتائب القسام وسرايا القدس تدمران آليات إسرائيلية بخان يونس.. وجيش الاحتلال يقر بمقتل 7 جنود
بعد تقرير الاستخبارات.. ترمب: برنامج إيران النووي عاد عقوداً إلى الوراء بعد تدميره بالكامل
وزيرا دفاع تركيا وهولندا يوقّعان إعلان نيات خلال قمة الناتو في لاهاي
الاحتلال يواصل عمليات الدهم والاعتقال في الضفة الغربية ويهدم 623 منزلاً بالقدس منذ 7 أكتوبر
ألق نظرة سريعة على TRT Global. شاركونا تعليقاتكم
Contact us