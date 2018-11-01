توصل علماء بيولوجيا من جامعة "نورثويسترن" الأميركية، إلى اكتشاف يمكن أن يسهم بقوة في مواجهة مرض السرطان دون الحاجة إلى العلاج بالعقاقير الكيماوية المعتادة.

وبحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية فإنه وفق دراستين أجراها الباحثون في الجامعة، فإن كل خلية في جسم الإنسان تحتوي على شيفرة قاتلة يمكن أن تتسبب بتدمير الذات.

وبمجرد أن تستشعر الخلية أنها تتحول إلى سرطان، تقوم بتفعيل الشيفرة لتدمير نفسها في عملية أشبه بالانتحار، لكن الشيفرة لا يمكنها في بعض الأحيان محاربة الورم العنيد، وتحتاج إلى تحفيز بالعقاقير الكيماوية.

ويعتقد الباحثون أنه يمكن تشجيع الخلايا الخبيثة المصابة بالسرطان على تدمير نفسها ذاتياً دون الحاجة إلى استخدام الكيماوي.

وتسعى الأبحاث الجديدة إلى تشغيل هذه الشيفرة دون إدخال مواد كيماوية للجسم، إلا أن تطبيق ذلك عملياً قد يحتاج إلى سنوات، حسبما أوضحت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وقال أستاذ الأورام في جامعة "نورثويسترن" ماركوس بيتر: "الآن بما أننا نعلم شيفرة القتل، في إمكاننا تحفيزها بدون الحاجة إلى العلاج الكيماوي ودون المساس بالجينات".

وأضاف: "في إمكاننا الآن استخدام هذه الجزيئات (الشفرة القاتلة) مباشرة، وتقديمها إلى الخلايا وجعلها تدمر نفسها. هدفنا هو الاستغناء عن المواد السامة لذا أردنا اتباع الطبيعة لا العلاج الكيماوي".

ويأمل الكثيرون في أن يتوصل العلم الحديث إلى طرق علاجية أخرى بعيداً عن العلاج بالكيماوي، نظراً إلى آثاره الجانبية، مثل ضعف المناعة الذي يؤدي إلى تكرار التعرض للالتهابات وتساقط الشعر، بالإضافة إلى آثاره النفسية على المرضى.