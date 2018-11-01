سياسة
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دراسة: السكر الموجود في السجائر يضاعف من ضررها
أشارت دراسة علمية إلى عدم معرفة أغلب المدخنين باحتواء السجائر على نسبة من السكر الذي يُضاف للتقليل من حدة رائحة الدخان، وأن نسبة ضئيلة جدا تعلم أنه يضاعف من ضرر السجائر.
دراسة: السكر الموجود في السجائر يضاعف من ضررها
دراسة: نسبة قليلة جداً من المدخنين على معرفة سابقة باحتواء السجائر على سكر / AFP
1 نوفمبر 2018

توصلت دراسة حديثة إلى أن نسبة ضئيلة من المدخنين يعرفون باحتواء السجائر على كمية من السكر، وأن عدداً أقل يدركون أن السكر يزيد من سُمِّيتها.

وأجرى فريق بحثي من جامعة نورث كارولينا الأميركية الدراسة على عينة من 4350 مدخناً بالغاً، ووجد الباحثون أن 5.5% فقط من المشاركين كانوا على علم بأن السجائر يضاف إليها سكر، 3.8% ويعرفون أن السكر المضاف للسجائر يزيد من سموم دخان السجائر.

ويُضاف السكر إلى السجائر من أجل التخفيف من حدة رائحة الدخان وتسهيل استنشاقه.

وأكد كبير باحثي الدراسة "أندرو سايدنبرغ" أن إضافة السكر يزيد من كمية المواد الضارة في الدخان ويرفع فرص إدمان التدخين، وأضاف أنه تفاجأ بأن أغلب المشاركين في الدراسة لا يعرفون معلومة احتواء السجائر على السكر، وقد أبلغوه فيما بعد برغبتهم في معرفة المزيد حول هذا الأمر.

مصدر:Reuters
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