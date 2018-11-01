توصلت دراسة حديثة إلى أن نسبة ضئيلة من المدخنين يعرفون باحتواء السجائر على كمية من السكر، وأن عدداً أقل يدركون أن السكر يزيد من سُمِّيتها.

وأجرى فريق بحثي من جامعة نورث كارولينا الأميركية الدراسة على عينة من 4350 مدخناً بالغاً، ووجد الباحثون أن 5.5% فقط من المشاركين كانوا على علم بأن السجائر يضاف إليها سكر، 3.8% ويعرفون أن السكر المضاف للسجائر يزيد من سموم دخان السجائر.

ويُضاف السكر إلى السجائر من أجل التخفيف من حدة رائحة الدخان وتسهيل استنشاقه.

وأكد كبير باحثي الدراسة "أندرو سايدنبرغ" أن إضافة السكر يزيد من كمية المواد الضارة في الدخان ويرفع فرص إدمان التدخين، وأضاف أنه تفاجأ بأن أغلب المشاركين في الدراسة لا يعرفون معلومة احتواء السجائر على السكر، وقد أبلغوه فيما بعد برغبتهم في معرفة المزيد حول هذا الأمر.