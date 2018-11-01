سياسة
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رحيل الإعلامي المصري حمدي قنديل عن 82 عاما
توفي يوم الأربعاء الإعلامي المصري حمدي قنديل، بعد صراع مع المرض تاركا خلفه مشوارا طويلا من العمل الصحفي والتلفزيوني.
رحيل الإعلامي المصري حمدي قنديل عن 82 عاما
الإعلامي المصري الراحل حمدي قنديل  / Others
1 نوفمبر 2018

توفي الإعلامي المصري حمدي قنديل يوم الأربعاء، عن عمر ناهز 82 عاماً، بعد صراع مع المرض، ومسيرة إعلامية طويلة، تخللتها أعمال صحفية وتلفزيونية متنوعة.

ونعى عدد من الإعلاميين حمدي قنديل، على حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما أعلن شقيقه عاصم عن وفاته.

وقال الإعلامي المصري حافظ الميرازي إن حمدي قنديل فارق الحياة بعد عشرة أيام من تدهور صحته، حيث تم توصيله بجهاز للتنفس الصناعي في المستشفى السعودي الألماني في القاهرة.

عشق حمدي قنديل العمل في الصحافة وتنقل بين صحف ومجلات مصرية، منها صحيفة أخبار اليوم، واشتهر ببرنامجين تلفزيونيين مختصين بتحليل الأوضاع السياسية والاجتماعية في العالم العربي بأسلوب نقدي، هما "رئيس التحرير" في التلفزيون المصري، و"قلم رصاص" في تلفزيون دبي.

وأجرى مقابلات مع عدد من الرؤساء والقادة العرب الحاليين والسابقين. كما كانت له مواقف سياسية قبل ثورة يناير/ كانون الثاني 2011، حيث عُين في العام السابق لاندلاعها متحدثاً باسم الجبهة الوطنية للتغيير المعارِضة، التي كان من أبرز مؤسسيها محمد البرادعي.

ونال جائزة الصحافة العربية ”شخصية العام الإعلامية“ بعد أن تم اختياره من قبل مجلس إدارة أمناء اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري في 2013 عن مجمل عطاءاته على مدى نصف قرن.

يذكر أن قنديل وثّق سيرته الذاتية وتجاربه وحياته، في كتاب صدر له تحت عنوان "عشت مرتين".

مصدر:TRT عربي - وكالات
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